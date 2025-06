L'opérateur ferroviaire public du Zimbabwe a ouvert son réseau à des acteurs privés, dont une unité de la société sud-africaine Grindrod, afin de relancer les volumes de fret qui se sont effondrés après des décennies de manque d'investissement, a déclaré un responsable.

National Railways of Zimbabwe transportait 12 millions de tonnes de marchandises par an à son apogée dans les années 1990, mais gère aujourd'hui moins de 3 millions de tonnes en raison d'un manque de locomotives et d'un mauvais entretien de son infrastructure ferroviaire.

L'effondrement a également fait suite à une forte baisse de la production agricole et minérale, déclenchée par la saisie de fermes appartenant à des Blancs et défendue par l'ancien dirigeant du Zimbabwe, Robert Mugabe, en 2000.

Toutefois, la production minérale est en train de rebondir, principalement grâce à la demande de chrome et de lithium de la Chine.

Des entreprises chinoises telles que Tsingshan Holdings, Sinosteel, Sinomine, Zhejiang Huayou Cobalt et Chengxin Lithium ont établi ces dernières années des exploitations de minerai de fer, d'acier, de chrome et de lithium au Zimbabwe.

Ils exportent les minéraux vers la Chine via les ports du Mozambique, et les volumes croissants d'exportation de matières premières dépassent la capacité actuelle de la NRZ.

Le groupe public cherche maintenant à restaurer sa capacité avec l'aide d'entreprises privées.

"L'année dernière, nous avons transporté 2,8 millions de tonnes alors que nous disposions de 3 millions de tonnes", a déclaré Andrew Kunambura, porte-parole de NRZ, lors d'une interview accordée à Reuters mercredi.

"Ces entreprises privées arrivent donc avec leurs locomotives et leurs wagons pour compléter ce que nous avons".

Grindrod, par l'intermédiaire de sa filiale zimbabwéenne Beitbridge Bulawayo Railway, a déployé trois locomotives et 150 wagons depuis mars dans le cadre de cet accord.

L'entreprise de logistique sud-africaine se positionne pour des partenariats ferroviaires de fret en Afrique australe, car les opérateurs publics sous-financés ouvrent leurs réseaux défectueux aux investisseurs privés.

Cette région riche en minerais renferme certains des plus grands gisements mondiaux de cuivre et de lithium, nécessaires à la production d'une énergie plus propre, et voit se multiplier les nouveaux projets miniers qui nécessitent une capacité ferroviaire accrue.

Grindrod a restructuré ses activités ferroviaires pour tirer parti des opportunités de marché émergentes dans la région, a déclaré la semaine dernière le PDG Xolani Mbambo aux analystes.

La société a récemment conclu un partenariat avec la société des chemins de fer intérieurs de la RDC et se dit prête à s'associer à la société sud-africaine Transnet, qui envisage également d'ouvrir son réseau à des acteurs privés.

Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp