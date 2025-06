Par Firmain Eric Mbadinga

Tony Stark, alias Iron Man, construit un "réacteur à arc" avec une boîte de ferraille alors qu'il est coincé dans une grotte dans le film emblématique de 2008 qui a donné naissance à son mythe de super-héros. Cette source d'énergie propre alimente l'armure d'Iron Man et l'aide à s'échapper de la grotte pour sauver le monde un jour de plus.

Qu'il s'agisse d'une bande dessinée ou de la vie réelle, les mots immortels du philosophe Platon - "La nécessité est la mère de l'invention" - enflamment la quête humaine de solutions par l'ingéniosité.

Le docteur Victor Agbégnénou, vétérinaire togolais et inventeur en série, incarne l'esprit de Stark avec ses efforts constants pour repousser les limites de l'innovation avec de nouvelles technologies applicables dans des domaines allant des soins de santé aux télécommunications.

L'une des inventions brevetées du docteur Agbégnénou, le système polyvalent de communication sans fil, est une découverte révolutionnaire qui permet la téléphonie à haut débit et l'accès à l'internet à un prix abordable, sans câbles à fibres optiques.

Sur un continent comme l'Afrique, où l'internet est encore un luxe pour beaucoup, le système polyvalent pourrait changer la donne.

Il a également créé la technique de permutation artério-veineuse, une procédure chirurgicale pratiquée sur les vaisseaux sanguins.

"Cette technique permet de faire circuler du sang artériel dans un réseau veineux pour irriguer un organe. Cela permet aussi de drainer un organe de son sang veineux par un réseau artériel", explique le Dr Agbégnénou à TRT Afrika.

"L'avantage est qu'en cas de besoin, les réseaux artériels terminaux peuvent être remplacés par les veines du patient et non par des vaisseaux empruntés ou synthétiques. Plus concrètement, on peut éviter un pontage avec des circulations extracorporelles, des amputations, etc".

Né pour inventer

Joseph Nye, professeur à la Kennedy School of Government de l'université de Harvard, considère l'influence technologique et scientifique comme l'un des outils les plus puissants de ce qu'il appelle le "smart power".

Comme tous les grands continents, l'Afrique abrite également des personnes au talent et au génie remarquables qui contribuent à son aspiration à devenir une puissance intelligente.

Le Docteur Agbégnénou, qui dirige le groupe KA Technologies, appartient à une race de scientifiques qui apportent une reconnaissance à l'Afrique grâce à leur passion pour l'innovation afin de rendre la technologie plus simple et plus inclusive.

"J'ai pris goût à la recherche dès mon plus jeune âge et j'ai eu la chance de pouvoir la poursuivre. Je plaisante souvent en disant que c'est le destin de la recherche qui m'a trouvé", explique le scientifique quinquagénaire à TRT Afrika.

Le docteur Agbégnénou et son équipe de chercheurs de diverses nationalités dirigent le RETICE (Réseau Énergie et TIC pour l'éducation et entreprises), qui vise à combler le fossé énergétique et numérique dans l'éducation.

"Il s'agit toujours d'un enseignement en face à face, mais les outils ont changé pour réduire considérablement le coût de l'éducation", explique-t-il.

Le modèle "80/20" de RETICE permet aux enseignants et aux étudiants de communiquer par l'intermédiaire de communs numériques sans connexion à l'internet.

"Ce réseau local répond à 80 % des besoins de communication et, par conséquent, les besoins d'Internet et d'opérateurs tiers pour communiquer diminuent dans la même proportion. Cela permet de réduire les coûts de connectivité. Le besoin d'interconnexions et d'internet est réduit à moins de 20 %", affirme Agbégnénou.

Une version réussie du programme RETICE a été officiellement présentée en 2021 après que de nombreux projets pilotes ont été testés et rendus publics dans le monde entier.

"Nous avons commencé par un petit projet pilote appelé Université Sans les Murs. Notre innovation a ensuite été déployée dans deux universités publiques. Les résultats positifs ont conduit le Togo à exprimer son intention d'étendre la solution à tous les établissements d'enseignement supérieur", ajoute le Docteur Agbégnénou.

Le défi du financement

Bien qu'il ait été difficile de trouver des marchés pour ses solutions technologiques innovantes, la reconnaissance et les prix décernés par des institutions telles que l'UNESCO et l'Union africaine permettent à l'inventeur de continuer à travailler.

"Nous avons toujours eu du mal à financer nos développements. Sans marché, il n'y a pas de possibilité d'exploitation et donc pas d'investissement", précise Agbégnénou.

Agbégnénou et ses collègues travaillent actuellement sur plusieurs projets, dont le développement d'un "environnement d'examen numérique", pour lequel il a déjà déposé une demande de brevet.

L'équipe est également engagée dans une formation à l'innovation et aux programmes d'études pour les cadres du ministère togolais de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Le Nigeria, le Burkina Faso et le Sénégal font partie des pays africains qui ont passé des commandes d'inventions ou établi des partenariats avec le centre de recherche du Docteur Agbégnénou.

Certains pays d'Europe ont également établi des partenariats avec le centre.

