Par Moataz Salim

Alors que les étudiants américains retournent sur les campus universitaires cet automne, nombre d'entre eux sont confrontés à de nouvelles restrictions concernant leur droit de se réunir, de manifester pacifiquement et d'exprimer leur mécontentement à l'égard du soutien de leur université à Israël.

Au cœur de Washington, DC, ma propre université s'est employée à trahir les principes fondamentaux de la liberté d'expression qu'elle a toujours prétendu défendre.

Sous la direction de la présidente Ellen Granberg, l'université George Washington (GWU) s'est engagée dans une campagne ciblée contre ses étudiants palestiniens, arabes et musulmans. Cette université, qui prétend être un phare de la liberté académique, est au contraire devenue une institution qui vilipende systématiquement ceux qui osent protester contre le génocide en cours à Gaza.

Jusqu'à présent, les actions de GWU ont inclus des arrestations massives, la suspension des chapitres du campus de Students for Justice in Palestine (SJP) et de Jewish Voice for Peace (JVP), ainsi que des mesures disciplinaires à l'encontre d'étudiants, dont je fais partie.

GWU soutient Israël

Par ces actions, mon université a montré sa position sur le meurtre quotidien, la famine et l'humiliation des Palestiniens par l'État sioniste d'Israël. Le refus de GWU de se désinvestir des entreprises complices du financement et de l'armement de ce génocide souligne encore davantage son soutien.

Ces derniers mois, la réputation de l'université, qui cultive un environnement non seulement hostile mais aussi activement discriminatoire à l'égard de ma communauté, a gagné en infamie.

Au début du mois, le Conseil des relations américano-islamiques (CAIR) a désigné la GWU comme une "institution particulièrement préoccupante » pour son harcèlement ciblé des « étudiants, enseignants et membres du personnel palestiniens, musulmans, arabes, juifs et autres" qui se sont opposés au génocide des Palestiniens de Gaza.

Dans ce rapport, le CAIR détaille les violations généralisées de la liberté d'expression et la montée du racisme anti-palestinien et de l'islamophobie dans plus de 30 universités américaines, la GWU se classant parmi les trois premières pour les « incidents de violence les plus flagrants », aux côtés d'Emory et de l'UCLA.

La situation à la GWU est si grave que Corey Saylor, directeur de la recherche et du plaidoyer du CAIR, a exhorté les futurs étudiants à envisager d'autres établissements où la liberté d'expression et la liberté académique sont réellement respectées, au lieu d'être de vaines promesses.

Une discrimination prolongée

Il ne s'agit pas d'un développement récent. Même avant les campements de Gaza, la GWU avait une histoire notoire de ciblage des Palestiniens. Le 11 mai de l'année dernière, le ministère américain de l'éducation a ouvert une enquête formelle sur une plainte au titre VI alléguant que GWU avait fait preuve de discrimination à l'égard d'étudiants palestiniens.

En novembre 2021, Palestine Legal, un groupe de défense des personnes qui soutiennent les droits des Palestiniens, a déposé une plainte pour violation des droits civils contre GWU parce que l'université avait annulé un espace de guérison virtuel pour les étudiants palestiniens organisé par son propre bureau de défense et de soutien après qu'Hillel, une organisation pro-israélienne du campus, eut déposé une plainte.

Cette annulation a privé un étudiant palestinien, blessé alors qu'il étudiait à distance en Cisjordanie, de l'accès à des soins de santé mentale dont il avait grand besoin après avoir subi un traumatisme important. Dans les 24 heures qui ont suivi l'annonce de l'espace de guérison virtuel, des responsables de haut niveau de la GWU sont intervenus pour le fermer, révélant ainsi le mépris flagrant de l'université pour le bien-être de ses étudiants palestiniens.

Autre exemple : l'année dernière, Lara Sheehi, ancienne professeure de psychologie à la GWU, a été prise pour cible lors d'un séminaire en ligne par des étudiants pro-israéliens parce qu'elle défendait les droits des Palestiniens. J'étais dans la classe où enseignait Mme Sheehi lorsque plusieurs étudiants ont fait des remarques anti-palestiniennes, qualifiant par exemple de terroristes tous les civils palestiniens tués par l'armée israélienne. Aucune répercussion n'a été annoncée à l'encontre des chahuteurs.

L'atmosphère de haine et d'intolérance que la GWU a laissé s'installer est indéniable.

Campement pour Gaza

En avril, les étudiants ont organisé un campement pour Gaza, exigeant que l'université abandonne les accusations portées contre les organisateurs étudiants pro-palestiniens, protège les discours pro-palestiniens sur le campus, se désengage des entreprises qui vendent des technologies et des armes au régime sioniste, divulgue immédiatement toutes les dotations et tous les investissements, et mette fin à tous les partenariats universitaires avec Israël.

Au lieu de répondre à ces demandes, le président Granberg et l'administration de l'université ont choisi de faire intervenir la police de Washington, avec l'aide du maire de la ville, Muriel Bowser, pour effectuer une descente violente dans le campement.

Les brutalités policières qui ont suivi ont été horribles, et les étudiants palestiniens et musulmans ont été particulièrement visés. J'ai personnellement été frappé par un policier et aspergé de gaz poivré alors que nous essayions de nous disperser.

D'autres étudiants et membres de la communauté ont également été brutalisés par la police et vigoureusement aspergés de gaz poivré. Au cours de cette descente, la GWU a envoyé un message clair : elle préfère utiliser la violence contre ses étudiants plutôt que de se désinvestir d'entreprises impliquées dans des génocides.

En plus de cette démonstration flagrante de violence, la GWU a d'abord interdit l'accès au site aux professionnels de la santé et aux observateurs juridiques, mettant ainsi en danger la sécurité et les droits des personnes présentes.

Après la violente descente dans le campement, la GWU semble avoir détruit les tapis de prière des étudiants et les copies traduites du Coran, soulignant ainsi son mépris total pour la dignité et les libertés religieuses de ses propres étudiants.

Trente-trois personnes ont été arrêtées au cours de cette répression brutale, dont au moins huit étudiants de la GWU, plusieurs étudiants d'autres universités de la région de Washington, du Maryland et de Virginie, ainsi que d'autres membres de la communauté. Nombre d'entre eux risquent une sanction juridique extrême à la demande de l'université : un "ordre d'éloignement" de six mois du campus, limitant de fait leur accès aux réfectoires, aux bibliothèques et même au métro.

En plus des poursuites judiciaires, les étudiants risquent des sanctions disciplinaires de la part de l'université, ce qui démontre une fois de plus l'approche impitoyable et punitive de la GWU à l'égard de ceux qui s'opposent à sa complicité dans le génocide.

Suite à ces arrestations, Mara Verheyden-Hilliard, directrice exécutive du Partnership for Civil Justice Fund, dont l'organisation représente au moins un étudiant arrêté, a fait une remarque pertinente dans un communiqué : "Ces poursuites sont tout simplement en dehors de la pratique normale concernant les arrestations de manifestants... Elles sont politiquement motivées et destinées à réduire au silence et à exercer des représailles contre les étudiants parce qu'ils ont plaidé contre le génocide à Gaza."

Mark Goldstone, un avocat représentant plusieurs étudiants, a condamné l'ordre d'interdiction de séjour en s'adressant au Washington Post, le qualifiant "d'excessif, large et inutile."

La répression continue

Craignant une résurgence des manifestations réclamant le désinvestissement cet automne, l'université GWU a suspendu, le 21 août 2024, les sections du campus de Students for Justice in Palestine (SJP) et de Jewish Voice for Peace (JVP). Cette suppression flagrante de la dissidence est un nouvel exemple de la volonté de l'université de réduire au silence ceux qui dénoncent son implication dans le génocide.

Je me souviens m'être sentie abandonnée et déprimée par l'absence de reconnaissance du génocide de mon peuple par l'université, ainsi que par le silence de nombreux professeurs et étudiants de mon programme.

J'ai perdu 161 membres de ma famille dans le génocide de Gaza. Pour mon activisme en faveur de Gaza et de la Palestine, j'ai été brutalisé par la police sur ordre de la GWU.

À l'heure où j'écris ces lignes, je fais l'objet d'une procédure disciplinaire bien que j'aie pris un congé jusqu'en janvier. Les efforts de l'université pour étouffer les voix des étudiants palestiniens n'aboutiront pas. Malgré ces mesures punitives, les étudiants et les membres de la communauté ont défilé sur le campus de la GWU ce mois-ci pour montrer que la lutte pour la justice et le désinvestissement des génocides ne sera pas réduite au silence.

Conseils pour l'avenir

Il est impossible de savoir ce qui se passera ensuite, mais une chose est sûre : les étudiants de la GWU, et peut-être ceux qui ne sont pas encore visés par des mesures punitives, continueront à faire pression sur l'université pour qu'elle se désinvestisse des génocides et du colonialisme de peuplement.

Des centaines de membres de la communauté ont participé au dernier rassemblement, signalant que les habitants de Washington et de la région étendue du DMV sont en phase avec les étudiants qui luttent pour le désinvestissement des génocides.

Malgré mon optimisme dans ce combat, je vous laisse avec un avertissement : Pour les étudiants palestiniens, arabes et musulmans qui envisagent d'étudier à la GWU, mon conseil est simple : ne le faites pas. GWU est un endroit dangereux pour ceux qui osent s'élever contre l'injustice.

L'hypocrisie de l'université, son abandon des principes de liberté d'expression et sa complicité dans le génocide en font un environnement hostile pour tout étudiant attaché aux droits de l'homme.

L'auteur, Moataz Salim, est un étudiant palestinien diplômé à Washington, originaire de Gaza, qui milite pour la fin du génocide et la libération de la Palestine. Il a rejoint CODEPINK tous les jours pendant trois mois pour être la voix de son peuple. Il a également participé à des actions militantes à l'université et au sein de la communauté locale, consacrant les dix derniers mois à la lutte pour la libération de la Palestine.

