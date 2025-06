Le nombre de vols réciproques entre la Turquie et l'Egypte sera plus que doublé, a déclaré jeudi le ministre turc des transports et de l'infrastructure.

La fréquence des vols entre les deux pays passera de 30 par semaine à 67 en vertu d'un nouvel accord qui vient d'être signé entre les autorités de l'aviation civile turque et égyptienne, a déclaré Abdulkadir Uraloglu dans un communiqué.

Lors de la réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau qui s'est tenue mercredi dans la capitale turque Ankara et qui était co-présidée par le président Recep Tayyip Erdogan et le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, trois accords ont été signés dans les domaines des chemins de fer, des technologies de l'information et de la communication et de l'aviation civile.

Il s'agissait de la première visite présidentielle égyptienne en Turquie depuis dix ans, qui s'inscrit dans le cadre des efforts continus visant à renforcer les liens entre les voisins méditerranéens