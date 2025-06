Cristiano Ronaldo a inscrit le 900e but de sa carrière, jeudi, lors de la victoire du Portugal sur la Croatie (2-1) à Lisbonne, lors du premier match de la Ligue des nations de l'UEFA.

Ronaldo, 39 ans, a repris un centre de Nuno Mendes à la 34e minute du match à l'Estadio da Luz pour marquer son 900e but.

Il est apparu ému en célébrant le but, son 131e sous le maillot portugais. La moitié de ses buts ont été marqués sous le maillot du Real Madrid, le reste étant réparti entre le Sporting Lisbonne, Manchester United et son club actuel, Al-Nassr.

Le but de Diogo Dalot a permis au Portugal de prendre l'avantage en début de match avant que Ronaldo ne marque, et un but contre son camp de Dalot a réduit l'écart avant la pause.

Les deux équipes font partie du groupe A1 de la Ligue des nations, avec la Pologne et l'Écosse.

Le Portugal reçoit l'Écosse dimanche à Lisbonne.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp