Le Mozambique a approuvé le plus grand projet de restauration de mangrove d'Afrique, avec 200 millions d'arbres à planter sur 60 ans, a déclaré jeudi le promoteur qui a obtenu la licence.

La société Blue Forest, basée dans le Golfe, a déclaré qu'elle commencerait les travaux en novembre, ajoutant qu'elle avait obtenu la licence après environ deux ans et demi d'études de faisabilité.

"Nous commencerons à planter la première des 200 millions de palétuviers à Quelimane, Zambezia, en novembre, ce qui correspond au début de la saison des pluies au Mozambique", a déclaré à l'AFP le fondateur et PDG de Blue Forest, Vahid Fotuhi.

Le projet vise à couvrir une zone de 155 000 hectares, soit deux fois la taille de Singapour, a-t-il ajouté.

Lutte contre le changement climatique

Les arbres restaureront le littoral dégradé du Mozambique et créeront environ 5 000 emplois dans le secteur forestier, a ajouté Fotuhi.

Les mangroves sont l'une des plantes les plus efficaces au monde pour capturer le dioxyde de carbone, et leurs racines enchevêtrées stabilisent les côtes et réduisent l'érosion, tout en offrant un abri aux poissons et à d'autres créatures.

Le Mozambique possède un vaste écosystème de mangroves, qui a été endommagé par les cyclones et les inondations, ainsi que par l'exploitation forestière et le défrichage.

Au cours de sa durée de vie de 60 ans, le projet MozBlue devrait permettre d'éliminer environ 20,4 millions de tonnes de CO2, contribuant ainsi aux efforts d'atténuation du changement climatique, a réitéré Fotuhi.

