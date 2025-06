Par Pauline Odhiambo

L'artiste nigérian Elisha Nyong était à l'école primaire lorsqu'il a vu pour la première fois une peinture à l'huile. Un jour, alors qu'il se promenait, il a rencontré l'un de ses professeurs en train de peindre en plein air et a été immédiatement fasciné.

"C'était le portrait d'un homme représenté sur une photographie, et la ressemblance était troublante", raconte Elisha à TRT Afrika.

Jusqu'alors, le jeune Elisha avait détesté ses cours d'art, mais le fait de voir son professeur créer différentes peintures à l'huile en 2007 a éveillé son intérêt et a finalement galvanisé sa détermination à devenir un artiste.

Mais Elisha explique que ses résultats en arts étaient au mieux moyens au cours des années précédentes.

"Certains de mes camarades de classe dessinaient mieux que moi, ce qui faisait de moi un élève moyen, ce qui, à ce jour, ne me convient pas, car je déteste être moyen en quoi que ce soit", explique le réaliste contemporain.

Le réalisme contemporain est un style de peinture mondial qui a vu le jour dans les années 1960 et au début des années 1970. Selon la plateforme Art Focus, le réalisme contemporain englobe les œuvres d'art figuratives créées dans un style naturel mais très objectif.

L'art gagnant

La première tentative de peinture à l'huile d'Elisha, à l'âge de 14 ans en 2010, lui a valu la première place d'un concours national d'art.

"Le concours s'intitulait 'Art for Guns' et j'ai réalisé une peinture intitulée 'Niger Delta Crises" pour refléter le sous-thème et tenter de discuter de la prévalence de la criminalité et des activités illicites dans la région", se souvient-il.

D'autres de ses peintures ont depuis été exposées au Nigeria et dans de nombreux autres pays, dont le Royaume-Uni, l'Italie, les États-Unis et l'Ukraine.

Le parcours artistique d'Elisha l'a conduit à l'université d'Uyo, dans l'État d'Akwa Ibom, au Nigeria, où il a étudié les beaux-arts et l'art industriel. C'est là qu'il a rencontré l'un de ses mentors, Akan David, un surréaliste renommé qui a changé la perspective d'Elisha sur l'art.

La technique unique d'Akan, qui consiste à incorporer le surréalisme dans la peinture figurative, ainsi que le symbolisme et une touche de panafricanisme et de mysticisme, a illuminé l'artiste en herbe.

"Il m'a aidé à comprendre l'interaction entre la philosophie et l'art, et comment l'esprit peut être la seule limite à l'accès au monde créatif", explique Elisha à propos de son mentor.

Un portraitiste naturel

Le style d'Elisha a été salué par un autre collègue de son université.

Portraitiste naturel, Elisha a travaillé avec différents médiums, dont l'aquarelle, le pastel et le fusain, mais son principal médium est la peinture à l'huile.

"Avant, j'avais vraiment peur du portrait. Mais avec les encouragements de mes collègues, j'ai continué à pratiquer et j'ai fini par embrasser mon penchant naturel pour le portrait."

Parmi d'autres œuvres, sa série intitulée "Only a Memory" devrait être présentée à Harlem, à New York, au cours du mois de septembre 2024, dans le cadre de l'exposition "Black Heroine II".

L'activisme artistique

La série "Only a Memory" s'inspire de la situation actuelle à Gaza, où Israël continue de mener des attaques brutales contre les Palestiniens. L'exposition s'intitulait initialement "Let the Children Play" (Laissez les enfants jouer) en l'honneur des grands souvenirs que les enfants de Gaza avaient avant la guerre".

Depuis octobre 2023, la guerre d'Israël contre Gaza a tué plus de 40 000 Palestiniens - principalement des femmes et des enfants - et en a blessé plus de 93 000 autres - selon une estimation prudente - et 10 000 autres seraient enterrés sous les débris des maisons bombardées.

"La jeune fille de l'un des portraits de cette série est vêtue d'une fine cape de soie qui symbolise la richesse culturelle de la population de Gaza", explique Elisha à TRT Afrika.

"Malgré le fait que je l'ai représentée avec une peau mélanine, le message sous-jacent est le souvenir d'une belle vie."

Une partie des recettes de cette exposition est destinée aux enfants palestiniens.

Allégories visuelles

Elisha utilise également sa plateforme artistique pour aborder la question de la santé mentale.

"Mes allégories visuelles sont conçues pour aborder des sujets controversés tels que la religion, la mort et d'autres éléments clés de la condition humaine, c'est pourquoi j'ai basé toute la collection Black Heroine sur la santé mentale."

"Certains artistes réalisent des peintures et se contentent de leur donner un titre ou d'élaborer des philosophies, ce qui me semble frauduleux. En tant que créatrice, je ne tolère pas cela, car je ne veux pas être une autre artiste africaine commerciale qui reproduit un style simplement parce qu'il est populaire."

Elisha ne s'est pas immédiatement rendu compte qu'elle pouvait exprimer des allégories avec aisance.

"Les gens disent que tout vient naturellement une fois que l'on est diplômé de l'université, mais ce n'est pas ce qui s'est passé pour moi", explique l'artiste qui a obtenu son baccalauréat en 2017.

"Je peignais des paysages et tout ce que j'avais envie de peindre parce que je n'avais pas vraiment d'identité".

Les échos d'un rêve

C'est en 2022 qu'il a eu la révélation de son style artistique.

"Je suis revenu sur un article que j'avais publié à l'université lorsque j'étais étudiant sur les blocages psychologiques auxquels sont confrontés les artistes et les créateurs en général", explique-t-il à TRT Afrika.

Rétrospectivement, j'ai profondément réfléchi à tout ce que j'avais écrit dans ce journal et, un jour, j'ai soudain trouvé le courage de créer la série que j'ai intitulée « Echoes of a Dream » (Échos d'un rêve), explique l'artiste qui a brièvement tâté des jetons non fongibles (NFT) avant de trouver son style caractéristique.

"La première pièce de cette collection a été achetée avant même que je l'aie terminée. C'était il y a deux ans, et depuis, tout s'est naturellement mis en place en termes d'identité artistique."

Les œuvres d'Elisha se vendent aujourd'hui pour des milliers de dollars sur le marché international.

Il est actuellement représenté par la Constance and Sons Gallery au Nigeria, la High Art Gallery à Seattle (États-Unis) et Omíníra Art &Tea à Harlem (New York).

Son conseil aux artistes en herbe : "La clé du succès est la constance. Les plus grandes marques du monde ne vendent pas de produits, elles vendent de la constance, et dans l'art, la constance de soi est cruciale pour rester pertinent."