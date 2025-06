Le ministère turc de la Défense a déclaré vendredi, que 35 terroristes du PKK ont été neutralisés en Syrie et en Irak.

"Nous n'avons pas permis et ne permettrons pas la création d'un corridor de la terreur dans notre frontière sud. Nos héroïques forces armées ont neutralisé 8 terroristes du PKK/YPG repérés dans la région du Bouclier de l'Euphrate, dans le nord de la Syrie. Nos opérations se poursuivront jusqu'à ce que le dernier terroriste soit neutralisé dans la région", a affirmé le ministère dans un communiqué.

Le 2 septembre 2024, au moins 20 terroristes ont été neutralisés lors d’une opération aérienne menée contre des cibles terroristes dans les régions de Metina, Zap, Gara, Hakourk, Kandil et Asos, dans le nord de l'Irak. Les activités d'évaluation des cibles se poursuivent dans la région. En outre, 7 autres terroristes ont été neutralisés lors d'une opération aérienne dans la région de Hakourk, dans le nord de l'Irak.

Ainsi, le nombre de terroristes du PKK neutralisés dans le nord de l'Irak au cours des quatre derniers jours s'élève à 27.

Au cours de sa campagne de terrorisme de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.

Le PKK utilise le nord de l'Irak, près de la frontière turque, comme repaire pour planifier des attaques terroristes en Turquie.

