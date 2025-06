La ministre sud-africaine de la justice a nié vendredi les allégations de corruption dont elle fait l'objet dans le cadre d'un scandale de banque mutuelle dans lequel des milliers de retraités ont perdu leurs économies.

La VBS Mutual Bank, qui détenait les économies de retraités provenant principalement de la province de Limpopo (nord) et avait également obtenu illégalement des investissements de municipalités locales, a été déclarée insolvable et en faillite en 2018 après qu'il soit apparu que plus de 2 milliards de rands (112 millions de dollars) avaient été volés à la banque.

Les enquêtes de la police ont montré que l'argent détenu par la banque a été utilisé pour acheter des maisons et des véhicules de luxe, entre autres, et pour distribuer des cadeaux financiers à diverses personnes et organisations, y compris des partis politiques.

La ministre de la justice, Thembi Simelane, n'a été nommée à son poste qu'en juin, dans le cadre du nouveau gouvernement d'unité nationale du pays, après que l'ANC a perdu sa majorité parlementaire lors des élections du 29 mai.

Des appels au limogeage de la ministre

Elle aurait reçu un « prêt » pour l'achat d'un café de la part d'une société accusée d'avoir reçu des pots-de-vin pour le courtage d'investissements illégaux pour la VBS de la part de municipalités sud-africaines, y compris la municipalité de Polokwane dont elle était maire à l'époque.

Plusieurs voix se sont élevées pour demander que Mme Simelane soit démise de ses fonctions de ministre de la justice, où elle assure le contrôle politique de l'autorité nationale des poursuites, qui juge les affaires de corruption liées à la VBS.

Répondant aux questions du Parlement, Simelane a insisté sur le fait que le prêt qu'elle avait reçu était légal et qu'elle l'avait remboursé avec les intérêts. Mme Simelane a également nié que le prêt était lié de quelque manière que ce soit à la municipalité qu'elle dirigeait.

Elle a nié tout conflit d'intérêt concernant les enquêtes sur la faillite de VBS et ses responsabilités en tant que ministre.

"Le ministre ne décide pas qui doit être poursuivi ou non. J'ai offert mon impartialité à la NPA (National Prosecuting Authority)", a déclaré Mme Simelane.

L'affaire ne sera pas « balayée sous le tapis »

Le président Cyril Ramaphosa a subi des pressions de la part des partis d'opposition et des groupes de la société civile pour qu'il renvoie Simelane.

La semaine dernière, il a demandé à Simelane de lui fournir une réponse officielle concernant les graves allégations dont elle fait l'objet.

S'adressant aux médias après une visite d'État en Chine cette semaine, où il a également assisté au sommet Chine-Afrique, M. Ramaphosa a déclaré que l'affaire concernant Simelane ne serait pas "mise sous le tapis".

Les enquêtes menées contre les personnes impliquées dans le pillage de la banque ont déjà abouti à des condamnations à l'encontre de certains des cerveaux présumés à l'origine du projet de vol de la banque.

Tshifiwa Matodzi, l'ancien président de la banque, a récemment été condamné à 15 ans de prison après avoir conclu un accord avec l'État et révélé les mécanismes du système, y compris les sommes qui ont été versées au parti d'opposition politique Economic Freedom Fighters (Combattants pour la liberté économique) sous forme de "dons".

