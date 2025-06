La star du Real Madrid Rodrygo a ouvert le score en première mi-temps et le Brésil a battu l'Équateur 1-0 vendredi, mettant fin à une série de trois défaites dans les qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde 2026.

Le joueur de 23 ans a marqué d'un tir de l'extérieur de la surface qui a été dévié par un défenseur au poteau droit à la 30e minute.

Le Brésil, quintuple champion du monde, a perdu des matches consécutifs contre l'Uruguay, la Colombie et l'Argentine à la fin de l'année dernière et occupait la sixième place du classement après six journées.

Aujourd'hui, les Brésiliens comptent 10 points et occupent la quatrième place.

Les Équatoriens ont vu leur série de cinq matches sans défaite s'interrompre et restent avec huit points à la sixième place, la dernière place qualificative directe de l'Amérique du Sud pour la Coupe du monde qui se jouera aux États-Unis, au Mexique et au Canada en 2026.

