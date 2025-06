La ministre ougandaise de la Défense, Sarak Mateke, est décédé dans un hôpital local à l'âge de 50 ans, a annoncé samedi le gouvernement.

Elle est décédée après avoir été transportée d'urgence dans un hôpital de la capitale, Kampala, a indiqué le ministre de l'information Chris Baryomunsi aux médias locaux.

"J'ai la tristesse d'annoncer le décès de la ministre de la Défense et députée de Kisoro. Que le bon Dieu réconforte la famille et que son âme repose en paix", a-t-il déclaré.

Mateke avait été nommée ministre de la Défense en avril après que le président Yoweri Museveni a remanié son cabinet. Auparavant, elle était au ministère de l'Egalité des sexes.

Elle était également députée de la circonscription de Kisoro.

La vice-présidente Jessica Alupo a déclaré qu'elle avait appris son décès avec "un profond choc et une grande tristesse", dans un message publié sur les médias sociaux.

Une mort prématurée

"C'est avec un profond choc et une grande tristesse que j'ai appris le décès prématuré de Sarah Mateke. J'exprime mes condoléances à sa famille, au président de l'Ouganda, aux habitants de Kisoro et à tout le peuple ougandais", a-t-elle ajouté.

Le porte-parole du ministère de la défense a déclaré que le ministre devait se rendre en Corée du Sud samedi après-midi, rapporte le site d'information New Vision.

L'ambassadeur de l'Union européenne en Ouganda, Jan Sadek, s'est dit "profondément attristé" par la mort de la ministre.

"Elle était une dirigeante dévouée et forte dans tous ses domaines politiques et un soutien généreux du partenariat entre l'UE et l'Ouganda", a-t-il déclaré dans un message sur X.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp