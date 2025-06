Ce budget couvrira la période de septembre 2024 à février 2025.

Selon Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, ce plan représente une étape cruciale dans la coordination des efforts pour soutenir les pays en renforçant l'expertise, en mobilisant les ressources et en développant les capacités nécessaires pour stopper rapidement et efficacement la propagation de la variole.

"En nous unissant, nous pouvons accomplir davantage, et notre force collective nous mènera plus loin, en veillant à ce que les communautés et les individus soient protégés contre la menace de ce virus", a-t-elle poursuivi.

Le plan inclut des mesures visant à améliorer la surveillance, la détection en laboratoire, la gestion des cas, la prévention et le contrôle des infections, ainsi que la vaccination. Il met également l'accent sur la communication des risques, l'engagement communautaire, et la recherche et l'innovation.

Sur le budget total de 600 millions USD, 55 % seront alloués à la réponse au mpox dans les 14 États membres touchés et à la préparation dans 15 autres États membres.

Les 45 % restants seront consacrés au soutien opérationnel et technique par l'intermédiaire de partenaires, selon l'ONU.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp