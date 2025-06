Par Craig Holman

Ce n'est un secret pour personne que le système de gouvernance « démocratique » américain est aujourd'hui submergé par l'argent et, en particulier, par les milliardaires et les millionnaires qui financent en grande partie les campagnes électorales.

Les dépenses électorales américaines de 2024 vont battre tous les records. Près de 16 milliards de dollars seront dépensés pour les seules publicités de campagne. Si l'on ajoute les dépenses liées à la conduite d'une campagne, le coût total de l'élection devrait approcher les 20 milliards de dollars. Ce montant place les très riches aux commandes de l'élection du prochain président et du prochain Congrès des États-Unis.

L'argent a toujours été un élément essentiel des campagnes électorales américaines. En 1895, le sénateur américain Mark Hanna plaisantait : « Il y a deux choses importantes en politique. La première est l'argent, et je ne me souviens plus de la seconde ».

Cependant, l'argent qui finançait les campagnes américaines il y a plusieurs décennies provenait de sources diverses. Certes, les riches fournissaient des sommes considérables, mais les organisations civiques, les partis politiques, les fonds publics et les petits donateurs en faisaient autant.

L'émergence des "super PACs"

Depuis longtemps, il est interdit aux entreprises d'apporter des contributions ou de faire des dépenses électorales. Mais tout cela a changé à la suite de la décision désastreuse de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire Citizens United en 2010.

La Cour a fondamentalement bouleversé l'arène du financement des campagnes électorales en statuant que, si les candidats continueront d'être soumis à des limites strictes en matière de contributions, les entreprises et les personnes très fortunées pourront effectuer des dépenses indépendantes illimitées pour soutenir ou s'opposer à ces candidats par l'intermédiaire de groupes extérieurs.

Cette décision a entraîné la création des "super PACs", (en anglais "political action committee" c'est-à-dire "comité d'action politique"). Ce sont des groupes politiques externes qui peuvent collecter et dépenser des montants illimités de fonds de campagne provenant de n'importe quelle source (à l'exception des sources étrangères).

Les super PACs - le terrain de jeu largement non réglementé où les entreprises et les riches peuvent dépenser des sommes illimitées pour élire leur candidat favori - ont proliféré de façon sauvage dans l'arène du financement des campagnes électorales, tant en nombre qu'en dépenses.

Immédiatement après la décision Citizens United, 83 super PACs ont collecté 89 millions de dollars lors des élections de mi-mandat de 2010. Cette année, quelque 2 321 super PACs ont collecté jusqu'à présent la somme colossale de 2,2 milliards de dollars, et bien d'autres encore sont à venir avant la fin de l'élection.

La quasi-totalité de l'argent des super PACs provient d'une petite poignée de riches donateurs. À eux seuls, les milliardaires - il y en a environ 700 aux États-Unis - ont fourni 15 % de l'ensemble du financement des élections de mi-mandat de 2022, en grande partie par l'intermédiaire des super PACs. Cette année, 50 donateurs seulement ont injecté collectivement 1,5 milliard de dollars dans ces groupes politiques extérieurs.

Quid pro quo

Qu'on ne s'y trompe pas : toutes ces dépenses des milliardaires et des millionnaires visent à promouvoir des candidats spécifiques et s'accompagnent souvent d'objectifs politiques précis clairement exprimés.

Environ la moitié des principaux super PACs ne soutiennent qu'un seul candidat et sont généralement créés par d'anciens collaborateurs ou amis de ce candidat. Trump a son propre super PAC (en fait, deux super PACs) et Kamala Harris a le sien.

Tout l'argent versé à ces super PACs est dépensé directement pour soutenir le candidat en question, qui sait d'où vient l'argent.

Les super PACs de Trump ont collecté une fortune auprès de milliardaires de Wall Street, comme Stephen Schwarzman de Blackstone, et de crypto-entrepreneurs, comme Elon Musk. Tim Mellon, héritier de l'industriel de l'âge d'or Andrew Mellon, a injecté à lui seul 125 millions de dollars dans les super PACs de Trump.

Kamala Harris a ses propres financiers milliardaires, comme le cofondateur de LinkedIn, Reid Hoffman, et le milliardaire de Wall Street, Jim Simmons.

Souvent, ces grands donateurs donnent de l'argent avec des demandes spécifiques. Les milliardaires Sheldon et Miriam Adelson ont donné 20 millions de dollars au super PAC de Trump en 2016 pour le pousser à déplacer l'ambassade des États-Unis en Israël de Tel Aviv à Jérusalem. Une fois élu, le président Trump s'est exécuté.

Le milliardaire Reid Hoffman a injecté des millions de dollars dans le super PAC de Mme Harris et n'a pas hésité à lui dire qu'il aimerait qu'en tant que présidente, elle renvoie Lina Khan, la principale autorité de régulation antitrust du gouvernement. Le plus souvent, les demandes sont de nature générale, comme le souhait de Mellon que la prochaine administration Trump assure la déréglementation du gouvernement et des réductions d'impôts pour ses intérêts commerciaux.

Trump semble parfaitement disposé à lui rendre la pareille. Lors d'un dîner à Mar-a-Lago avec des PDG de l'industrie pétrolière, Trump a proposé un « marché » audacieux en leur demandant de donner un milliard de dollars à sa campagne. En retour, il a promis qu'une fois de retour à la Maison-Blanche, il supprimerait les réglementations environnementales adoptées sous l'administration du président Joe Biden.

Définir l'ordre du jour

Les problèmes posés par les riches financiers des campagnes ne se limitent pas à l'achat de faveurs spécifiques. Ces riches donateurs sont en mesure de fixer l'agenda politique du pays en déterminant qui deviendra, ou non, le porte-drapeau d'un parti.

Le soutien financier de quelques riches donateurs au début de l'élection permet à un candidat d'apparaître comme viable, et une campagne viable peut ensuite s'adresser à de petits donateurs.

Kamala Harris a acquis une notoriété nationale lors de sa candidature à l'élection présidentielle de 2020, lorsque plus de milliardaires et leurs conjoints ont fait des dons à Mme Harris qu'à tout autre candidat, et même plus qu'à Biden.

Aujourd'hui candidate démocrate en 2024, elle se vante que 40 % de ses donateurs sont des petits donateurs, ce qui est exact. Mais elle n'aurait peut-être jamais été sur la scène nationale sans le soutien précoce des très riches.

Le prix à payer pour être élu a énormément augmenté au cours de la dernière décennie. C'est un prix que l'Américain moyen ne peut pas se permettre de payer, et c'est pourquoi les milliardaires et les millionnaires, ainsi que leurs intérêts corporatifs, comblent le vide.

Ces riches intérêts particuliers sont peu nombreux, mais ils sont prêts à payer généreusement, souvent pour servir leurs propres intérêts

Avec la bénédiction de la Cour suprême des États-Unis, qui n'est pas élue et n'a guère de comptes à rendre, l'environnement politique américain est en train d'être fondamentalement remodelé par une élite peu nombreuse.

Il s'agit d'une tendance très dangereuse qui remet légitimement en question le fait que l'Amérique puisse encore prétendre être une démocratie représentant les intérêts d'un plus grand nombre que ceux d'une minorité.

Dr Craig Holman est actuellement lobbyiste au Capitole pour Public Citizen à Washington, D.C. Il est le représentant de l'organisation pour le financement des campagnes et l'éthique gouvernementale. Holman enseigne également le financement des campagnes, l'éthique gouvernementale et la réforme du lobbying. Auparavant, Holman était analyste politique principal au Brennan Center for Justice, à la faculté de droit de l'université de New York, et chercheur principal au Center for Governmental Studies à Los Angeles, en Californie.

Clause de non-responsabilité : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.

