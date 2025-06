La collision est survenue vendredi à 36 km au sud de Niakara, entre Ouéréguékaha et Hounandiékaha, sur la Nationale A3 dans le nord de la Côte d’Ivoire. La collision impliquant un minicar et un camion-citerne a déclenché un incendie et a fait 13 morts,

Un dépassement dangereux serait à l’origine de l’accident.

Les secours ont extrait des survivants du minicar, qui ont été transportés au CHR de Katiola.

Les pompiers ont maîtrisé l’incendie, et la circulation a repris après l’intervention des forces de l’ordre.

Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes.

