Au moins 52 personnes ont trouvé la mort dimanche après l'explosion d'un camion-citerne dans le nord du Nigeria, à la suite d'une collision avec un camion transportant des passagers et du bétail, ont déclaré les secours lundi.

L'explosion s'est produite lorsqu'un camion-citerne chargé d'essence est entré en collision avec un camion transportant du bétail et des marchands dans le district d'Angei, dans le centre-nord de l'État du Niger, a déclaré Abdullahi Baba Arah, responsable de l'Agence de gestion des urgences de l'État du Niger (NSEMA), dans un communiqué.

"Plus de 30 personnes sont déjà mortes et plus de 50 bovins ont été brûlés vifs", a-t-il indiqué.

Il a ajouté que l'équipe d'intervention rapide (RRT) de l'agence menait déjà des opérations de recherche et d'intervention sur les lieux.

Un porte-parole de l'agence d'urgence, Ibrahim Husseini, a déclaré à Anadolu qu'une opération de recherche était en cours dimanche soir.

Le gouverneur de l'État du Niger, Mohammed Umaru Bago, a qualifié l'incident de malheureux et a exprimé sa sympathie aux familles et aux communautés endeuillées.

