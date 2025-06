Par Coletta Wanjohi

Selon la légende, le café était un secret céleste jusqu'à ce que Kaldi, le mythique chevrier éthiopien, soit guidé par son bétail dansant vers les baies rouges magiques qui allaient donner au monde son soi-disant élixir d'éveil.

Des millénaires plus tard, le café a traversé les continents, a fait l'objet d'un culte, a alimenté des révolutions, animé des conversations et lancé des millions de cafés.

En Éthiopie, le café n'est pas seulement une boisson. C'est un héritage. Kaldi's Coffee, la plus grande chaîne de cafés d'Afrique de l'Est, est un hommage à ses origines légendaires.

En visitant un foyer éthiopien, on se rend compte que la préparation du café ne se limite pas à faire bouillir de l'eau, à laisser infuser les grains moulus, à verser l'infusion dans une tasse et à la siroter.

"J'ai grandi en apprenant que prendre une tasse de café est une expérience qui va au-delà de la satisfaction d'un besoin de caféine".

Cérémonie élaborée

Une cérémonie typique du café éthiopien englobe le savoir-faire traditionnel, la chaleur et la connexion. Il ne s'agit pas tant d'efficacité que de présence. Le temps semble s'étirer à l'infini, permettant aux moments de s'épanouir et aux histoires de se dérouler.

Dans l'idéal, la cérémonie se déroule après un repas, la mère, l'épouse ou toute autre hôtesse de la famille revêtant des vêtements traditionnels.

Un tapis d'herbe spécifique est étalé sur le sol ou des tabourets sont disposés pour que tout le monde puisse s'asseoir autour de l'hôtesse.

Le processus commence par le crépitement des grains de café crus et verts dans une poêle chauffée. Lorsque la torréfaction commence, les grains deviennent uniformément bruns, puis d'un noir étincelant, libérant ainsi leur substance.

Les grains sont moulus à l'aide d'un mortier traditionnel (mukecha) et d'un cylindre émoussé (zenezena) qui sert de pilon.

C'est maintenant au tour de la cafetière en terre cuite à fond rond et à bec, appelée djebena, d'entrer en jeu.

Des tasses sans poignée, appelées sini dans la langue indigène, se tiennent prêtes pendant que le café est infusé. Quelques minutes plus tard, il est temps de boire une gorgée et de célébrer l'esprit de la phrase "Buna dabo naw", qui se traduit par "le café est notre pain".

Styles de brassage

Les meilleurs baristas sont connus pour avoir leurs secrets de brassage afin de donner à une tasse de cappuccino ou de café au lait une touche d'originalité.

Dans un foyer éthiopien, il s'agit de respecter la tradition et de laisser l'infusion parler.

Une cérémonie du café comporte généralement trois tours de brassage, chacun portant un nom et une signification uniques.

Le premier cycle, appelé abol, produit évidemment le café le plus fort et le plus savoureux. Vient ensuite le tona, qui est nettement plus doux. Le Bereka, ou dernier tour, produit le café le plus léger.

La patrie du café

Pour les connaisseurs du monde entier, certains cafés sont invariablement éthiopiens.

Le pays reste le plus grand producteur de café du continent et le cinquième exportateur mondial d'arabica.

L'Autorité éthiopienne du café et du thé indique qu'en 2023, le pays a exporté plus de 298 000 tonnes de café, ce qui a rapporté plus de 1,43 milliard de dollars américains.

Ce pays d'Afrique de l'Est n'est pas seulement exportateur, il consomme aussi une grande partie de sa production.

"Lorsque nous prenons du café, nous parlons. De nombreux conflits sont résolus au cours d'une cérémonie du café", raconte Genetawi à TRT Afrika.

Sophia Taddesse, mère de deux enfants, se souvient de la façon dont une cérémonie du café a aidé ses parents et ses futurs beaux-parents à nouer des liens.

"Lorsque j'ai présenté mon mari à ma famille pour la première fois, les membres de sa famille ont été servis les premiers, et j'ai pu constater qu'ils se sentaient très bien accueillis", dit-elle.

Enfant, elle et ses sœurs attendaient avec impatience qu'on leur apprenne à préparer et à servir le café.

"Nous regardions avec admiration notre mère et notre tante lorsqu'elles présidaient les cérémonies du café. Aujourd'hui, chaque fois que je le fais pour ma famille ou mes amis, l'expérience me remplit de joie", précise Sophia.

