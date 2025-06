Au moins 16 personnes ont été tuées et 22 blessées dans la collision d'un bus et d'un camion dans le centre du Sénégal tôt lundi matin, ont indiqué à l'AFP les sapeurs-pompiers.

L'accident s'est produit vers 6 heures du matin (0600 GMT) près du village de Ndangalma, a indiqué un responsable des sapeurs-pompiers qui a requis l'anonymat.

Les accidents de la route sont fréquents au Sénégal, principalement en raison du mauvais état des routes et des véhicules, ainsi que de la conduite imprudente et de la corruption des fonctionnaires chargés de faire respecter la loi ou de délivrer les permis de conduire.

En août, le gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye a promis une action concertée en réponse à la recrudescence des accidents de la route.

Le ministre des transports, El Malick Ndiaye, a annoncé que les contrôles routiers seraient intensifiés et les sanctions renforcées.

Il a également exhorté les transporteurs à respecter les normes des véhicules, à former et à sensibiliser leurs employés et à respecter les conditions de travail, notamment en ce qui concerne les horaires et la fatigue.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp