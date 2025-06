Les trois candidats à la présidentielle algérienne du 7 septembre ont critiqué, dimanche, l’Autorité indépendante des élections (Anie) et la « cacophonie » provoquée par ses chiffres concernant les résultats du scrutin et le taux de participation.

Les directions de campagne du président, Abdelmadjid Tebboune, et des deux candidats malheureux, Youcef Aouchiche et Abdelaali Hassani Chérif ont signé, dimanche soir, un communiqué commun dénonçant les résultats provisoires communiqués en fin d’après-midi par le président de l’Anie, Mohamed Charfi.

« Les directions de campagne informent l’opinion publique nationale des imprécisions, des contradictions, des ambiguïtés et des incohérences qui ont été relevées dans les chiffres lors de l’annonce des résultats provisoires par le président de l’Autorité électorale nationale indépendante », ont-ils relevé.

Le premier responsable de l’Anie avait annoncé la réélection du président sortant Abdelmadjid Tebboune pour un second mandat avec 94,65 % des suffrages exprimés au nombre de 5 630 196, sur un corps électoral de 24 351 551 électeurs.

En revanche, le candidat Abdelaali Hassani a obtenu 3,17 % et Youcef Aouchiche est arrivé troisième avec 2,16 % des suffrages exprimés.

Le communiqué des trois candidats a noté des « contradictions » entre les « chiffres annoncés par le président de l’Anie et les procès-verbaux de dépouillement et de concentration des voix remis par les commissions électorales communales et de wilaya (départements).

Les signataires ont dénoncé aussi « l’ambiguïté du communiqué d’annonce des résultats provisoires de l’élection présidentielle, qui ne comportait pas la plupart des données essentielles devant être présents dans les communiqués d’annonce des résultats comme il est d’usage dans toutes les échéances nationales importantes ».

Mohamed Charfi n’a pas donné le nombre de bulletins nuls et le taux de participation à ce scrutin.

L’Anie a été également accusée d’avoir suscité une véritable confusion, samedi soir, en donnant le chiffre de 48% qui représente, selon elle, « la moyenne des taux de participation au scrutin dans les différentes wilayas ».

Mais ce chiffre ne peut être considéré comme étant le taux de participation national. Car certaines régions ont beaucoup moins d’électeurs que d’autres et par conséquent, le taux de participation peut être important dans les localités à faible densité d’habitants (celles du sud du pays), mais très bas dans les départements du nord très peuplées.

Ayant animé, ce lundi, des conférences de presse, les candidats Abdelaali Hassani Chérif et Youcef Aouchiche « estiment être privés au moins d’une centaine de milliers de voix » et dénoncent « une force occulte qui porte atteinte à l’élection et à la démocratie ».

Face à situation, l’Anie a réagi en publiant un communiqué lundi . Elle affirme qu’elle « continuait à recevoir les originaux des procès-verbaux de dépouillement qu’elle transmettra dès leur réception à la Cour constitutionnelle ».

L’Autorité promet aussi de « tenir au courant l’opinion publique des résultats de contenus dans ces procès-verbaux conformément au principe de la transparence et pour sauvegarder la crédibilité de l’opération électorale qui s’est déroulée dans les meilleures conditions ».

Les résultats définitifs devraient être promulgués dans quelques jours par la Cour constitutionnelle. Entre-temps, Tebboune recevait déjà plusieurs messages de félicitation.