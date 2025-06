Deux agents de santé tchadiens sont portés disparus après avoir été enlevés par un groupe armé qui a tué un collègue dans la région du lac Tchad, a déclaré lundi ALIMA, une ONG internationale active dans la région.

"Un groupe armé non étatique (NSAG) a attaqué le personnel de santé basé à Fende 2, une localité de la région du lac Tchad située à quelque 200 kilomètres au nord-est de la capitale N'Djamena", indique un communiqué d'ALIMA, ajoutant que trois des travailleurs ont réussi à s'échapper.

L'ONG a publié cette déclaration après que le coordinateur de l'ONU au Tchad a annoncé la mort et l'enlèvement de travailleurs "humanitaires" d'ALIMA-ALERTE SANTÉ.

ALERTE SANTÉ et ALIMA ont déclaré dans un communiqué qu'elles condamnaient l'attaque et d'autres "perpétrées contre les agents de santé qui apportent un soutien humanitaire aux populations tchadiennes."

Depuis 2012, l'Alliance pour l'action médicale internationale (ALIMA) et Alerte-Santé travaillent ensemble sur un programme médical et nutritionnel pour les nourrissons de la région et de N'Djamena, fournissant des services de santé aux populations déplacées, selon le site web de l'ONG internationale.

Bordant le Tchad, le Niger, le Cameroun et le Nigeria, le lac Tchad est une vaste étendue d'eau et de marécages dont les innombrables îlots servent de repaires à des groupes terroristes, tels que Boko Haram et l'ISWAP (la branche de Daesh en Afrique de l'Ouest), qui lancent régulièrement des attaques contre les armées et les civils de ces pays.

En juin, l'Office international des migrations (OIM) a recensé plus de 220 000 personnes déplacées par les attaques des groupes terroristes dans la région du lac Tchad.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp