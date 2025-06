Par Sundos Hammad

En 2000, alors que j'avais neuf ans et que je vivais la seconde Intifada, j'ai compris le lien profond qui existe entre l'éducation et la survie sous l'occupation.

Chaque matin, me rendre à mon école primaire dans la ville d'al-Bireh, en Cisjordanie occupée, était un acte de défi.

Des chars israéliens étaient stationnés près de la porte de mon école et, à la fin de la journée, des enfants aussi jeunes que moi lançaient des pierres aux soldats qui occupaient une colonie voisine.

Les soldats répondaient par des balles réelles. Terrifiée en rentrant chez moi, je me demandais pourquoi, en tant qu'enfants palestiniens, nous devions endurer de tels risques quotidiens, mais ma mère insistait toujours : "L'éducation n'est pas une option. C'est ton avenir et celui de ta génération".

Aujourd'hui, cet avenir s'annonce sombre.

Depuis plus de 335 jours, plus de deux millions de Palestiniens sont privés de leurs droits fondamentaux à la vie et à l'existence dans le cadre d'une agression israélienne incessante.

Au milieu du génocide à Gaza et alors que les étudiants du monde entier se préparent à entamer la nouvelle année scolaire, le système éducatif en Palestine est devenu une victime de la guerre.

Les écoles de Gaza ont été prises pour cible, bombardées et transformées en abris pour les personnes déplacées. Pour autant, dans ce contexte d'adversité, le cartable s'est transformé en sac de survie.

Je me souviens d'avoir regardé une courte vidéo de cette très jeune fille qui avait décidé de transporter ses livres dans le sac alors qu'elle fuyait sa maison, et qui disait avec un regard brillant : " J'ai sauvé mes livres".

En mai de cette année, les universités de Gaza ont publié une déclaration affirmant leur existence et leur détermination collective à reprendre l'enseignement à Gaza dans leurs propres établissements, malgré la destruction du secteur de l'enseignement supérieur par les forces israéliennes.

Résistant au massacre scolaire en cours, elles ont déclaré : "Nous avons construit ces universités à partir de tentes. Et à partir de ces tentes, avec le soutien de nos amis, nous les reconstruirons une fois de plus".

L'éducation paralysée

Depuis le 7 octobre 2023, Israël a tué au moins 10 490 étudiants et en a blessé 16 700 autres, selon le ministère palestinien de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

Plus de 500 enseignants et universitaires ont également été tués, et plus de 600 000 élèves du primaire et du secondaire sont toujours privés de leur droit à l'éducation, de même que plus de 88 000 étudiants universitaires.

Dix-sept établissements d'enseignement supérieur de Gaza ont été paralysés, partiellement ou totalement détruits par les bombardements, et deux tiers des écoles de Gaza ont été prises pour cible alors qu'elles servaient d'abris aux personnes déplacées.

Pendant ce temps, en Cisjordanie occupée, le spectre de l'occupation plane, obligeant 34 établissements d'enseignement supérieur à se tourner vers l'enseignement à distance pendant des mois en raison de l'escalade des violations, de l'augmentation des restrictions de circulation et de la violence des colons.

Les étudiants et les universitaires palestiniens sont constamment pris pour cible par l'armée israélienne, que ce soit à Gaza, en Cisjordanie occupée, à Jérusalem-Est ou dans les camps de réfugiés.

Leur activisme est criminalisé, leur droit de circuler est restreint, leurs universités font l'objet de descentes et leur liberté académique est bafouée.

Plus de 2 500 étudiants de l'université de Birzeit, en Cisjordanie occupée, ont été emprisonnés depuis 1982, et plus de 140 le sont encore.

Plus de 70 de ces étudiants ont été détenus après le 7 octobre 2023, dont six étudiantes et quatre universitaires et membres du personnel de l'université. La plupart d'entre eux sont toujours en détention administrative, sans inculpation et pour une durée indéterminée.

L'ignorance comme alliée

Cela nous amène à une question essentielle : pourquoi l'éducation en Palestine est-elle systématiquement prise pour cible ?

Lorsqu'il s'agit de maintenir le statu quo du colonialisme israélien en Palestine, l'ignorance est un allié puissant, qui permet d'imposer les récits dominants.

L'éducation, en revanche, apparaît comme le principal pilier de la résistance, de la résilience, de l'autonomisation et de la libération des populations autochtones.

La destruction en cours du système éducatif de Gaza met en évidence la gravité de cet assaut calculé, que les spécialistes appellent aujourd'hui le "scolasticide". Ce terme, inventé par Karma Nabulsi, professeur à Oxford, lors de l'assaut israélien sur Gaza en 2008-2009, résume la destruction délibérée de l'éducation en Palestine.

Cette stratégie, qui s'inscrit dans une politique coloniale plus large, vise non seulement à étouffer l'infrastructure physique de l'apprentissage, mais aussi à anéantir la croissance intellectuelle d'un peuple.

L'éducation est systématiquement attaquée parce qu'elle représente une forme de résistance pour les Palestiniens. C'est le moyen par lequel les Palestiniens peuvent remettre en question les récits coloniaux dominants, préserver leur histoire et leur identité et donner aux générations futures les moyens d'agir.

Le phénix renaît de ses cendres

Malgré les attaques systématiques contre leur système éducatif, les Palestiniens restent déterminés dans leur quête de savoir.

Pendant la première Intifada, en 1988, lorsque l'université de Birzeit et d'autres institutions ont été fermées sur ordre de l'armée, les Palestiniens ont trouvé d'autres moyens de poursuivre leurs études.

Des cours clandestins ont été organisés dans les maisons d'étudiants et d'universitaires, dans des centres communautaires et ailleurs.

Pour les Palestiniens, il existe donc un double récit en matière d'éducation. D'une part, il s'agit d'un acte de résistance. Il ne s'agit pas seulement d'une lutte pour la liberté académique, mais d'une lutte pour l'existence.

Les Palestiniens continuent de croire au pouvoir transformateur de l'apprentissage. Leur résilience, souvent appelée Sumud, est ce qui leur permet d'aller de l'avant. L'éducation est une pierre angulaire de l'identité palestinienne, profondément liée à la poursuite de l'autodétermination.

D'un autre côté, l'éducation a été instrumentalisée par l'occupation pour soumettre et contrôler la population palestinienne. Cela renforce la domination de l'occupation israélienne et perpétue son programme colonial.

Aujourd'hui, l'assaut d'Israël contre l'éducation va au-delà de la destruction physique des écoles. Il s'attaque au développement intellectuel, à l'héritage culturel et aux futurs dirigeants.

À Gaza, la destruction d'écoles et d'établissements d'enseignement supérieur ne représente pas seulement la perte de bâtiments, mais l'anéantissement de décennies de progrès. L'assassinat d'éducateurs et d'universitaires montre à quel point cette attaque contre le savoir est profonde.

L'occupation ne vise pas seulement la vie des Palestiniens, elle cherche aussi à démanteler leur avenir en réduisant au silence ceux qui pourraient ouvrir la voie.

Pourtant, face à une telle brutalité, le peuple palestinien continue de s'élever, tel le phénix qui renaît de ses cendres.

Alors que le peuple palestinien continue de défendre ses droits, il est essentiel que la communauté internationale soutienne ses efforts, amplifie sa voix et demande des comptes pour les crimes de guerre commis à son encontre.

La détermination des Palestiniens reflète un engagement inébranlable à ne pas seulement survivre, mais à s'épanouir grâce à l'éducation.

L'auteur : Sundos Hammad est la coordinatrice de la campagne pour le droit à l'éducation à l'université de Birzeit en Palestine occupée, un rôle qu'elle occupe depuis plus de douze ans. Fervente défenseuse des droits de l'homme, elle est titulaire d'une maîtrise en études internationales et est profondément attachée à la justice sociale et à la liberté académique, en particulier dans le contexte du colonialisme israélien.

Clause de non-responsabilité: les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.

