Israël va demander au Congrès américain de faire pression sur l'Afrique du Sud pour qu'elle retire la plainte pour génocide qu'elle a introduite contre Israël devant la Cour internationale de justice (CIJ), a rapporté un média local, lundi.

Selon le site d'information israélien Walla, un document confidentiel du ministère israélien des Affaires étrangères indique que les responsables israéliens attendent des membres du Congrès américain qu'ils mettent en garde l'Afrique du Sud contre les graves conséquences qu'entraînerait le maintien des poursuites à l'encontre d'Israël.

Walla cite des responsables israéliens qui espèrent que le nouveau gouvernement sud-africain issu des élections de mai prochain adoptera une approche différente à l'égard d'Israël et de la guerre contre Gaza.

L'Afrique du Sud a jusqu'au 28 octobre pour présenter à la CIJ les raisons pour lesquelles elle entend persister dans sa plainte contre Israël pour violations présumées de la convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, au cours de la guerre contre la Bande de Gaza.

L'Afrique du Sud a introduit une procédure pour « crime de génocide » contre Israël devant la CIJ en décembre dernier, accusant Tel-Aviv d'avoir violé la convention de 1948 lors de son offensive sur la Bande de Gaza.

La guerre d'Israël contre la Bande Gaza, qui dure depuis près d'un an, a fait près de 41 000 morts parmi les Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, et plus de 94 800 blessés, selon les autorités sanitaires locales.

Le blocus permanent imposé à la Bande de Gaza a entraîné de graves pénuries de denrées alimentaires, d'eau potable et de médicaments, dans une enclave dont une grande partie est réduite à l'état de ruines.

Israël est poursuivi pour « crime de génocide » devant la Cour internationale de justice (CIJ) au motif des exactions commises par son armée dans la Bande de Gaza.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp