La Turquie s'est imposée 3-1 face à l'Islande lors du match du Groupe B4 de l'UEFA Nations League B. Le capitaine Hakan Calhanoglu a parlé de sa nomination pour le Ballon d'Or 2024.

"Il y a toujours des critiques, j'essaie de faire la sourde oreille", a déclaré le milieu de terrain de 30 ans".

"Je ne veux pas me vanter, mais c'est la première fois en 21 ans qu'un joueur turc est sélectionné pour le Ballon d'Or, et j'en suis fier".

En 2003, l'attaquant turc de la Real Sociedad, Nihat Kahveci, avait été nommé pour le Ballon d'Or, la plus haute récompense de la saison pour les joueurs de football.

Hakan a également déclaré qu'il resterait à l'Inter Milan, club de Serie A italienne.

"Il y a eu des offres ces derniers mois, mais j'ai dit que je restais à l'Inter et l'Inter ne me laisse pas partir. Je vais essayer de jouer au plus haut niveau", a-t-il ajouté.

"Si mon corps le veut, si mon corps peut le faire, j'essaierai de continuer ma vie de footballeur aussi longtemps que je le pourrai".

Cette année, Arda Guler, 19 ans, du Real Madrid, a également été nommé pour le Trophée Kopa des moins de 21 ans, une distinction sœur du Ballon d'Or.

