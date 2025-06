L'ex-ministre de la Santé congolais Oly Ilunga, condamné à cinq ans de prison pour détournement de fonds destinés à la lutte contre le virus Ebola, a été libéré lundi après avoir purgé sa peine, a-t-on appris mardi auprès de son avocat.

"Le Dr Oly Ilunga a été libéré de la prison de Makala hier (lundi) après avoir intégralement purgé sa peine de cinq ans", a déclaré à l'AFP son avocat, Guy Kabeya.

Au gouvernement de fin 2016 jusqu'à sa démission en juillet 2019, Oly Ilunga avait été condamné en 2020 à cinq ans de travaux forcés, qui se traduisent généralement dans le pays d'Afrique centrale par une peine de prison.

Il était incarcéré à Makala, la plus grande prison du pays située dans la capitale Kinshasa, où plus de 130 détenus sont morts la semaine dernière lors d'une tentative d'évasion, selon le gouvernement.

La justice congolaise a reconnu Ilunga coupable d'avoir détourné environ 400.000 dollars lorsqu'il dirigeait la lutte contre la dixième épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), la deuxième la plus grave de l'histoire du pays (plus de 2.200 morts entre août 2018 et juin 2020).

A la tête d'un groupe hospitalier à Bruxelles avant de rentrer en RDC et d'être appelé aux fonctions de ministre, Ilunga a toujours nié les faits et dénoncé des vices de procédures ainsi qu'une violation de la loi.

Il avait démissionné en juillet 2019 après des désaccords avec le président Félix Tshisekedi, notamment sur la conduite de la lutte contre l'épidémie d'Ebola.