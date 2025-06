Croyez-le ou non, la « vie sociale des virus » existe bel et bien. Mais contrairement au reste du monde vivant qui recherche l'ordre, cette société microscopique et envahissante prospère dans le chaos.

Les experts en santé publique redoutent ce cocktail symbiotique de chaos et de prolifération de virus, comme cela se produit souvent dans certaines parties du monde.

L'épicentre de l'épidémie actuelle de Mpox, que l'Organisation mondiale de la santé a déclarée « urgence de santé publique de portée internationale », se trouve en République démocratique du Congo, un pays en proie à un long conflit impliquant plusieurs groupes rebelles.

Médecins Sans Frontières (MSF), également connu sous le nom de Doctors Without Borders, indique que des cas ont été signalés dans des zones densément peuplées comme Goma - une ville de deux millions d'habitants - et dans des sites où des centaines de milliers de personnes ont cherché refuge en raison de la crise sécuritaire qui sévit dans le Nord-Kivu.

« Plus de 23 cas confirmés ont été enregistrés dans le Nord-Kivu au cours de la seule semaine dernière, mais nous observons une augmentation progressive des cas. Il y a également eu une propagation dans les camps de personnes déplacées, avec 11 cas confirmés », explique à TRT Afrika Agnese Comeli, qui dirige la réponse Mpox de MSF à Goma.

Une épidémie dans les camps surpeuplés est inquiétante pour la communauté médicale. « La prévention des complications par l'amélioration de l'hygiène, le traitement symptomatique et le pansement des lésions sont les piliers de la prise en charge de la Mpox », explique M. Comeli.

Des conditions sordides

Les experts en soins de santé sont particulièrement préoccupés par le fait que les conditions de prévention et d'endiguement ne sont pas réunies à Goma et dans ses environs.

« Comment peut-on s'attendre à ce que des familles vivant dans de minuscules abris, sans eau ni installations sanitaires adéquates, ni même de savon, mettent en œuvre des mesures préventives ? Comment des enfants mal nourris peuvent-ils avoir la force d'éviter les complications ? », s'interroge le Dr Tejshri Shah, spécialiste des maladies infectieuses et pédiatriques chez MSF.

Le Dr Shah est également préoccupé par les niveaux élevés de violence et d'exploitation sexuelles qui touchent les filles et les femmes vivant dans les camps.

« Lors d'une séance de conseil à laquelle j'ai assisté avec des victimes de viol, j'ai rencontré une femme qui vit avec ses sept enfants sous une bâche en plastique. Son partenaire l'a abandonnée après l'agression », explique le Dr Shah.

Le spécialiste de MSF estime que les mesures de prévention de la variole sont extrêmement difficiles à mettre en œuvre dans les camps.

« Si la victime d'un viol que j'ai rencontrée développe une éruption cutanée due à la variole, on lui dira de changer son linge, de tout laver à fond, de désinfecter ses effets personnels et de s'isoler jusqu'à ce qu'elle guérisse. Mais comment peut-elle se laver sans savon et avec seulement quelques litres d'eau par jour », explique le Dr Shah.

« Comment peut-elle s'isoler et protéger ses enfants alors qu'ils vivent ensemble dans un abri en plastique ? Si elle s'isole, qui ira chercher de la nourriture pour les enfants ? Qui ira chercher du bois de chauffage ? Qui réconfortera le nouveau-né ? »

L'aide apportée par les vaccins

L'arrivée des vaccins Mpox dans le pays offre un semblant d'espoir à la RDC, déchirée par le conflit, et aux experts en soins de santé qui s'efforcent d'endiguer l'épidémie.

« Nous sommes heureux de recevoir le premier envoi de près de 100 000 doses de vaccin JYNNEOS en RDC, avec 100 900 doses supplémentaires dans le prochain envoi », a déclaré Jean Kaseya, directeur général des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

À la fin de la semaine dernière, 200 000 doses au total devaient être disponibles dans le pays.

La variole est endémique dans plusieurs provinces de ce vaste pays d'Afrique centrale. Depuis le début de l'année 2024, le ministère de la santé de la RDC a signalé plus de 4 901 cas confirmés, avec environ 630 décès associés.

Les experts de la santé affirment que ces chiffres représentent une forte augmentation du nombre d'infections et de décès par rapport aux années précédentes.

Bien que la longue attente de vaccins ait pris fin, la disponibilité est insuffisante pour couvrir la population vulnérable.

« Le vaccin Mpox recommandé par l'OMS est coûteux et sa production est encore insuffisante pour répondre aux besoins sur le terrain », explique M. Comeli.

En fin de compte, ce ne sont pas seulement les vaccins qui résoudront le problème. Les experts en soins de santé reconnaissent que l'amélioration des conditions de vie est essentielle pour lutter contre de telles épidémies.

La fin du conflit armé de longue durée permettra aux populations déplacées de la RDC de quitter les conditions insalubres des camps et de retourner dans le confort de leur foyer, où elles seront moins vulnérables au virus Mpox.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp