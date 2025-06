La Haute autorité de la communication du Mali (HAC) a annoncé, mercredi, avoir suspendu les programmes de la chaîne de télévision TV5 Monde des bouquets des distributeurs autorisés au Mali pour une période de 3 mois.

Le président de la Haute Autorité de la Communication (HAC), Gaoussou Coulibaly, a expliqué dans un communiqué que la décision fait suite aux violations des textes législatifs et règlementaires sur la régulation des médias décelées dans un élément de son journal Afrique du lundi 26 août 2024.

Coulibaly a soutenu que dans cette édition, "l'élément incriminé manque d'équilibre de traitement en ce sens que le journaliste ne donne que la version de ses sources, qu'il qualifie de concordantes sans jamais prendre en compte la version des Forces armées maliennes diffusée par la Direction de l'information et des relations publiques (DIRPA)". ''De ce fait, il a manqué de précaution d'usage et de réserve habituelle du journaliste qui consistent à employer le conditionnel pour des faits qu'il rend publics sans vérification'', poursuit la même source, ajoutant que ''cette sanction de suspension fait aussi suite à un avertissement que le collège de la HAC a adressé à TV5 Monde le 15 mai 2023 pour des manquements similaires''.

Et d'ajouter : « Au regard de tout ce qui précède, le collège de la HAC a constaté et sanctionné ces manquements conformément au décret 2016-0626 du 25 août 2016 déterminant les conditions de mise en œuvre des sanctions non pénales prononcées par la HAC ».

TV5 Monde réagit

Suite à cette décision de suspension, TV5 Monde a réagi sur son site, exprimant son regret de n'être pas avisée au préalable pour donner ses explications.

Dans un article consulté par Anadolu, la chaîne "regrette cette situation et notamment de ne pas avoir été saisie par la HAC et de n’avoir pu apporter des explications au regard des faits qui lui sont reprochés", peut-on lire dans sa réaction.

Elle a, par ailleurs, précisé qu'au moment où l'information des frappes de drone avait été donnée par TV5 Monde, l’armée malienne n’avait pas encore donné sa version des faits, et ce, malgré leur sollicitation directe. "La version de l'armée a été donnée par la chaîne dans une brève datée du 26 août'' poursuit la chaîne TV5 Monde. Pour rappel, le Collège de la Haute Autorité de la Communication (HAC) a procédé en avril 2022 au retrait définitif de l'autorisation d'établissement et d'exploitation du service de Radio France Internationale (RFI) et de France 24 au Mali pour avoir accusé l'armée malienne d'exactions sommaires de civils.

La Haute Autorité de la Communication a également suspendu en février 2024 la chaîne "France 2" pour "des manquements graves à l'éthique et à la déontologie journalistique ainsi qu'une apologie du terrorisme". En août 2024, l'autorité de régulation a aussi suspendu la télévision LCI des bouquets de tous les distributeurs de services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle autorisés au Mali pour une période de deux mois, après "des fausses accusations" d’un consultant de la chaine de télévision contre l’armée malienne et ses alliés russes.

La suspension de TV5 Monde porte ainsi à 5 le nombre des médias français faisant l'objet de sanctions au Mali.

