La restauration d'un tombeau en terre vieux de plusieurs siècles dans le nord du Mali avait enfin commencé lorsqu'une partie du toit s'est effondrée sous l'effet des fortes pluies et du temps qui passe.

Cet effondrement est un rappel brutal de la menace que représentent les phénomènes météorologiques extrêmes, qui devraient se multiplier dans les années à venir en raison du réchauffement climatique induit par l'homme.

Le mois d'août a apporté des pluies torrentielles au Sahel et au Tombeau des Askia au Mali, une pyramide de 17 mètres située dans la ville de Gao et inscrite sur la liste du patrimoine mondial en péril de l'UNESCO.

Une partie du plafond de la mosquée des hommes - qui fait partie du fragile complexe funéraire - a cédé sous le poids de la terre gorgée d'eau.

"Nous n'avions pas eu autant de pluie depuis 10 ans", a déclaré Abdoulaye Cisse, un architecte spécialisé dans la construction en terre crue qui participe au projet de rénovation.

Les travaux, réalisés par quelques dizaines d'artisans locaux, ont débuté en mars, quatre ans après avoir été annoncés.

Ils sont désormais suspendus jusqu'à la fin de la saison des pluies, fin septembre.

Cisse a indiqué qu'il fallait s'attendre à ce nouvel échec, après bien d'autres avant lui.

"La structure est affaiblie, le bois est très, très vieux", a-t-il expliqué.

Le tombeau a été construit en 1495 par Askia Mohamed, l'empereur Songhaï qui a fait de Gao la capitale de son empire avec l'Islam comme religion officielle.

Le complexe funéraire de quatre hectares, qui comprend des mosquées, un cimetière et une aire de rassemblement en plein air, est le vestige le mieux conservé de l'ancienne puissance de l'empire en Afrique de l'Ouest, selon l'UNESCO.

Une intervention sans précédent

L'organisme culturel des Nations unies a inscrit le Tombeau des Askia au patrimoine mondial en 2004.

Mais huit ans plus tard, il a été ajouté à la liste des sites en péril après que Gao, comme Tombouctou, reconnue par l'UNESCO, soit tombée sous le contrôle de djihadistes et de combattants séparatistes.

L'UNESCO a conclu que la protection du site ne pouvait plus être garantie.

Depuis, les rebelles ont été chassés des villes du nord, mais la région est toujours en proie à des troubles violents et les experts étrangers ne peuvent plus s'y rendre.

Le nouveau projet de restauration a donc été accueilli avec satisfaction.

Ali Daou, responsable de programme à l'UNESCO, a déclaré qu'il n'était "pas au courant d'une intervention de cette ampleur" depuis la construction du tombeau il y a plus de 500 ans.

La restauration traditionnelle a lieu environ tous les deux ans, lorsque les habitants se réunissent pour réparer l'enduit de banco - un mélange d'argile et de paille hachée.

Mais ces modifications constantes peuvent poser des problèmes.

La surcharge de terre crée des sections fragiles, et l'utilisation de bois non indigène pour remplacer la variété locale hasu compromet l'authenticité du bâtiment.

Cisse a expliqué que le nouveau projet de rénovation consistait à réinstaller le bois traditionnel dans la structure.

L'équipe restaure également la forme originale de la tombe, qui avait été "fortement érodée par la pluie et le vent", a-t-il ajouté.

"Pluies torrentielles, vents violents"

Le Sahel est l'une des régions du monde les plus touchées par le réchauffement climatique.

Avec le nord du golfe de Guinée, elle a été frappée ces dernières semaines par des précipitations "supérieures de 120 à 600 % à la moyenne pour la période 1991-2020", selon l'organisation de sécurité alimentaire Agrhymet.

Des centaines de personnes ont péri dans les inondations de la région.

"Il a été clairement établi que le changement climatique constitue une menace directe et indirecte pour le tombeau", a déclaré Daou, de l'UNESCO.

"Directement à cause des pluies torrentielles accompagnées de vents violents et indirectement à cause de la raréfaction du bois d'husa".

Le projet est géré par le gouvernement malien et financé à hauteur de 500 000 dollars par la Fondation Aliph, une ONG internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit.

L'association française CRAterre apporte également son expertise en matière de construction en terre crue.

La restauration s'appuie sur des pratiques durables : une pépinière voisine est plantée pour fournir le bois de husa et la main d'œuvre fournit du travail aux habitants de la région.

"L'une des vraies questions est de savoir comment l'architecture traditionnelle en terre peut faire face à des phénomènes climatiques qui risquent d'être plus sévères que par le passé", a déclaré Valery Freland, directeur exécutif d'Aliph.

Cisse et Daou sont tous deux convaincus que la population de Gao restera sur place et protégera le site historique malgré la menace de la désertification et des conflits.

Les maçons connaissent le complexe funéraire par cœur car "ils y prient cinq fois par jour", a précisé Cisse, ajoutant que "leur vigilance peut renforcer sa résilience".

Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp