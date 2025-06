Le manager d'Arsenal, Mikel Arteta, a signé une prolongation de contrat, a annoncé jeudi le club de Premier League.

Le contrat de l'Espagnol devait expirer à la fin de la saison et, bien que le club n'ait pas révélé de détails, les médias britanniques ont affirmé que son nouveau contrat courait jusqu'en 2027.

"Je suis extrêmement fier, très excité et j'attends avec impatience ce qui va suivre", a déclaré Arteta dans un communiqué.

"Je me sens très inspiré, je me sens mis au défi, je me sens soutenu et je veux faire beaucoup plus que ce que nous avons déjà fait ensemble".

L'assistant de Guardiola

L'ancien milieu de terrain d'Arsenal Arteta a pris ses fonctions en 2019 après un passage à Manchester City en tant qu'entraîneur adjoint de Pep Guardiola.

Il a conduit Arsenal à un succès en FA Cup et à deux deuxièmes places en Premier League.

Arsenal, qui est quatrième du championnat avec sept points, rend visite à son rival local Tottenham Hotspur dimanche.

