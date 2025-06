Plusieurs musées et sites archéologiques abritant des collections "majeures" auraient été pillés au Soudan, pays ravagé par 17 mois de guerre, selon l'Unesco, qui alerte jeudi sur les risques de destruction ou de trafic de ce riche patrimoine.

Une guerre oppose depuis avril 2023 l'armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane, aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) de son ex-adjoint, le général Mohamed Hamdane Daglo.

Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué le déplacement de plus de 10 millions de personnes, selon l'ONU.

L'agence onusienne s'inquiète d'informations faisant état de "possibles pillages et dégradations perpétrés par des groupes armés dans plusieurs musées et institutions patrimoniales du Soudan" dont le Musée national qui "contient d'importantes antiquités, des statues ainsi que des collections archéologiques de grande valeur historique et matérielle".

Niveau sans précédent

"Plusieurs autres collections majeures, témoignant de la riche histoire du Soudan, ont été signalées comme volées au Khalifa House Museum et au Nyala Museum", affirme dans un communiqué l'Unesco, qui tente actuellement d'"évaluer l'étendue exacte des dommages".

"Au cours des dernières semaines, les menaces sur la culture semblent avoir atteint un niveau sans précédent", relève l'institution basée à Paris, qui appelle à "protéger le patrimoine soudanais de la destruction et du trafic illicite".

L'Unesco appelle ainsi "le public et les membres du marché de l'art impliqués dans le commerce de biens culturels dans la région et à travers le monde, à s'abstenir d'acquérir ou de participer à l'importation, à l'exportation ou au transfert de biens culturels en provenance du Soudan".

Des mesures urgentes

"Toute vente ou déplacement illégal de ces biens entraînerait la disparition d'une partie de l'identité culturelle soudanaise et compromettrait le redressement du pays", ajoute-t-elle, précisant qu'une formation est prévue au Caire (Égypte) d'ici décembre "pour les forces de l'ordre et les acteurs des systèmes judiciaires des pays limitrophes du Soudan".

L'Unesco a par ailleurs contribué "à mettre en oeuvre des mesures d'urgence" dans cinq autres musées archéologiques du Soudan, consistant notamment à "emballer soigneusement" et "mettre en sécurité" dans des abris dédiés les collections menacées, tandis que "plus de 1.700 objets ont été inventoriés et numérisés".

