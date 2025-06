Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a appelé, mercredi, à ce que l'Europe exerce des pressions pour parvenir à un cessez-le-feu dans Gaza.

S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe au Caire avec le président allemand Frank-Walter Steinmeier, Al-Sissi a souligné qu'il était important que les pays européens fassent pression pour parvenir à un accord de cessez-le-feu dans Gaza.

Il a également affirmé que son pays rejetait le recours d'Israël à la faim comme arme contre les Palestiniens.

L'Égypte, le Qatar et les États-Unis tentent depuis des mois de parvenir à un accord entre Israël et le Hamas afin de garantir un échange de prisonniers et un cessez-le-feu et de permettre à l'aide humanitaire d'entrer dans Gaza.

Mais les efforts de médiation ont été bloqués en raison du refus du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de donner suite aux demandes du Hamas visant à mettre fin à la guerre.

Le chef de l'État égyptien a déclaré que ses entretiens avec son homologue allemand avaient également porté sur un projet de barrage construit par l'Éthiopie sur le Nil, que Le Caire considère comme une véritable menace pour sa part des ressources en eau du Nil.

C'est première visite d'un président allemand en Égypte depuis 25 ans, selon les médias égyptiens.

Faisant fi des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies appelant à un cessez-le-feu immédiat, Israël poursuit son offensive meurtrière contre Gaza, faisant près de 41 000 morts depuis le 7 octobre dernier.

Le blocus permanent imposé à Gaza a entraîné de graves pénuries de denrées alimentaires, d'eau potable et de médicaments, dans une enclave dont une grande partie est réduite à l'état de ruines.

Israël est poursuivi pour « crime de génocide » devant la Cour internationale de justice (CIJ) au motif des exactions commises par son armée dans Gaza.