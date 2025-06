On a beau dire que ceux qui osent jouer avec le feu risquent de se brûler, mais pour l'artiste Alex Peter Idoko, c'est le feu qui fait la beauté unique de ses œuvres.

Comment le feu peut-il agir sur une toile ? C'est une question à laquelle l'artiste de pyrofusion a été confronté en 2023, alors qu'il passait du bois à la toile.

"Je fais de la pyrofusion depuis 16 ans maintenant", explique l'artiste de 31 ans à TRT Afrika.

"Ma technique consiste à fusionner le feu avec différents supports tels que le sable, l'argile, le charbon de bois et les peintures acryliques."

Selon Art Focus, la pyrographie ou pyrogravure est un art libre qui consiste à décorer le bois ou d'autres matériaux avec des marques de brûlure résultant de l'application contrôlée d'un objet chauffé.

Un art viral

Plusieurs de ses peintures ont depuis captivé de nombreux amateurs d'art dans le monde entier, qui partagent son contenu en ligne.

L'une de ses peintures les plus partagées s'intitule "Isoken". Il s'agit d'une création de feu sur bois représentant un sac connu sous le nom de "Ghana Must Go" (le Ghana doit partir).

Les sacs "Ghana Must Go" sont des sacs populaires en nylon tissé mat à fermeture éclair couramment utilisés dans les pays africains pour transporter des objets ou les ranger.

"Dans ma peinture, les motifs du sac symbolisent les nombreux chemins que les gens empruntent à la recherche de pâturages plus verts", explique Idoko.

Les femmes représentées dans ces tableaux portent des coiffures typiquement africaines pour représenter l'impact de ce mouvement sur les cultures du continent.

Plus que de l'argent

Les peintures d'Idoko se vendent pour des milliers de dollars sur le marché international de l'art, et deux de ses peintures récentes ont été exposées aux États-Unis.

Ces œuvres, intitulées respectivement "Sovereign Stance" et "Ochefije's Moment", ont été récemment exposées à la Mitochondria Gallery de Houston, au Texas.

Ochefije signifie "plus que de l'argent" dans le dialecte Idoma du Nigeria. "La peinture montre la force, la beauté et la richesse de la culture africaine avec le message que notre héritage vaut plus que de l'argent."

Le tableau "Sovereign Stance" évoque lui aussi l'héritage royal des cultures africaines.

Résonance enracinée

Ces deux œuvres font partie d'une série de trois tableaux mettant en valeur la beauté et la valeur de la culture africaine.

"Rooted Resonance" est une peinture qui fait partie de cette série. Elle représente deux personnes liées par un tissu africain, explique l'artiste basé à Abuja.

L'un des sujets a des marques sur la peau qui symbolisent l'héritage ancestral, tandis que l'autre a une apparence plus simple qui reflète l'époque actuelle.

"Cette peinture nous rappelle qu'il faut rester connecté à nos racines. La culture et l'héritage nous façonnent pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui."

Un nouveau baptême

Bien qu'Idoko ait créé de nombreuses œuvres magnifiques, dont il est fier, certaines lui sont particulièrement chères.

L'une d'entre elles, intitulée "Twist of Fate" (coup du sort), représente un homme qui semble retirer un masque de son visage.

"Cette peinture est spéciale parce qu'elle représente une renaissance qui ressemble à un nouveau baptême pour moi", explique Idoko. "Il s'agit de dévoiler son moi intérieur pour révéler quelque chose de nouveau tout en laissant tomber les problèmes du passé."

"Trade of Virtue" est une œuvre de l'artiste au thème similaire. Le sujet masculin a un aspect de son visage lié par des cordes tandis qu'un autre aspect montre une couronne sur sa tête. L'effet visuel implique un nouveau départ ainsi qu'un rappel audacieux à puiser dans son propre pouvoir.

Modifier le processus

Bien que le passage du bois à la toile ait été un processus difficile, Idoko est reconnaissant des leçons qu'il a apprises en cours de route.

"Je suis maintenant dans ma zone de confort, mais le voyage pour en arriver là a été assez coûteux. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour trouver et construire la toile parfaite", explique-t-il. "J'ai essayé plusieurs toiles avant de trouver la bonne texture."

Comptable de formation, Idoko explique que sa formation en comptabilité l'a aidé à effectuer certains contrôles et équilibres, non seulement dans son portefeuille, mais aussi dans l'articulation de son art.

"J'ai appris à modifier le processus en ajoutant ou en supprimant certains éléments", explique-t-il à TRT Afrika. "J'ai superposé des couches de papier, gratté des surfaces et supprimé de nombreux éléments inutiles."

Trouver la bonne toile a peut-être été une entreprise coûteuse, mais elle en valait la peine pour Idoko.

Son conseil aux artistes en herbe : "Certains artistes pensent qu'ils ont besoin d'outils spéciaux pour créer, mais il vaut mieux commencer par faire avec ce que l'on a et être simplement un artiste", conclut-il.

"Laissez la passion pour l'art être votre principale motivation. L'argent finira par venir."