Par Dayo Yusuf

Depuis l'aube de la civilisation, les philosophes s'interrogent sur la nature du temps. Les physiciens continuent de se demander si le temps est la quatrième dimension de l'espace. Et les médias sociaux n'arrivent pas à comprendre que l'Éthiopie ait célébré l'avènement de la « nouvelle année 2017 » le 11 septembre 2024 !

Comment un pays peut-il avoir sept ans de retard sur le reste du monde ?

Il serait plus simple de répondre à cette question intrigante, qui revient généralement à cette époque chaque année, que de se plonger dans la théorie de la relativité d'Einstein ou de réfléchir à des paradoxes philosophiques.

Commençons par l'histoire fascinante de l'Éthiopie.

Ce pays d'Afrique de l'Est est l'un des plus anciens qui soient, et il est mentionné dans de nombreux textes religieux et autres textes anciens.

Le Coran raconte comment l'Éthiopie, alors connue sous le nom d'Abyssinie, a servi de refuge aux disciples du prophète Mahomed lorsqu'ils ont été attaqués à La Mecque.

Le Najashi d'Abyssinie, connu pour sa droiture, a hébergé les disciples du prophète alors que personne d'autre ne voulait le faire.

L'aspect le plus significatif de l'histoire de l'Éthiopie est toutefois le fait que la plus ancienne nation indépendante d'Afrique n'a jamais été colonisée.

Cela signifie qu'elle a pu préserver sa langue, sa religion, sa culture et son patrimoine à travers les âges, y compris pendant les périodes les plus turbulentes de l'histoire du continent.

Calendrier éthiopien

L'indépendance historique de l'Éthiopie l'a isolée de la plupart des changements adoptés par le reste du monde.

Le calendrier éthiopien ou Ge'ez, qui diffère du calendrier grégorien établi par le pape Grégoire XIII en 1582, a été introduit au XVIe siècle par l'empereur Ge'ez Sarsa Dengel d'Abyssnie.

Il suit l'ancien calendrier copte alexandrin, mais en ajoutant un jour bissextile tous les quatre ans (comme le calendrier julien).

Alors que l'exactitude de la version grégorienne a été remise en question, même au sein de l'Église - le pape Benoît XVI note que le calcul de la naissance de Jésus-Christ en l'an 1 de notre ère est erroné de plusieurs années -, le calendrier éthiopien procède à un ajustement crucial en partant du principe que Jésus est né en l'an 7 avant Jésus-Christ.

De plus, le calendrier éthiopien marque également le 7 janvier comme date de naissance de Jésus, ce qui fait que même la célébration du jour de Noël est différente.

Les membres de l'Église orthodoxe d'Éthiopie adhèrent à ce calendrier.

Le calendrier éthiopien comporte douze mois, chacun comptant trente jours et cinq ou six jours épagomènes formant un treizième mois.

Les mois commencent les mêmes jours que dans le calendrier copte, mais portent des noms ge'ez.

Un nouvel an unique

Le Nouvel An éthiopien, appelé Enkutatash, coïncide avec le 11 septembre (ou le 12 dans les années non bissextiles) du calendrier grégorien.

L'origine du terme amharique « Enkutatash » remonte à la visite de la reine d'Abyssinie, également connue sous le nom de reine de Saba, au roi Salomon à Jérusalem pour un débat sur sa foi.

Selon la tradition éthiopienne, le 11 septembre, la reine de Saba (connue sous le nom de Makeda dans la tradition éthiopienne) a été accueillie par son peuple qui lui a offert des bijoux, d'où le nom « Enkutatash », qui se traduit par « cadeau de bijoux ».

Dans l'Éthiopie d'aujourd'hui, le Nouvel An est accueilli ce jour-là chaque année, comme le reste du monde le fait le 1er janvier dans le calendrier grégorien.

Les fêtes et les célébrations rassemblent les gens, et le 11 septembre ne fait pas exception à la règle », explique Bahi Kidus, un Éthiopien vivant à Londres, à TRT Afrika.

Un repas typique du Nouvel An comprendrait de l'Injera, un pain éthiopien traditionnel fabriqué à partir de farine de teff (herbe d'amour) fermentée, accompagné de bouillon de poulet, d'œufs, de sauce Shiro, d'agneau et de légumes.

Le traditionnel tej, ou vin de miel, est également populaire en Éthiopie et en Érythrée. Ajoutez à cela les rires, l'Eskista (ou « épaules dansantes » en amharique), le café et les conversations, et vous obtenez une fête qui refuse de s'éteindre.

Souvent, les autochtones enthousiastes prolongent la fête jusqu'à une semaine.

Réalités économiques

L'inflation, la sécheresse, les inondations et les explosions de violence ont eu un impact significatif sur la situation économique de nombreux Éthiopiens.

« Si l'on compare les célébrations d'aujourd'hui à celles de notre enfance, on constate que les choses ont changé », déclare Kidus.

« L'économie a été durement touchée. La plupart des gens ne peuvent pas se permettre de faire la fête, du moins pas comme avant.

Ceux qui ont quitté le pays pour la promesse de meilleures opportunités économiques et autres ailleurs s'accrochent aux souvenirs d'enfance lors d'occasions telles que le Nouvel An éthiopien.

Nous nous trouvons loin de notre patrie. C'est à ces souvenirs que nous nous raccrochons pour nous sentir chez nous », explique M. Kidus.

Dans la lointaine Londres, même le salut « Melkam Enkutatash » - « Bonne année » en éthiopien - du 11 septembre sonne peut-être légèrement différemment.

