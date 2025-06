Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a appelé la communauté internationale, et en particulier les Nations unies, à réagir plus vigoureusement aux politiques d'occupation israéliennes.

Dans un message vidéo adressé à l'événement en ligne « Global Call on the Summit of the Future », jeudi, Erdogan a souligné que le prochain sommet de l'avenir constituait une occasion cruciale de renforcer la solidarité internationale et de travailler à la mise en place d'un système mondial pacifique, sûr et juste.

Il a décrit le sommet comme une occasion rare de s'attaquer aux conflits mondiaux en cours, à l'oppression, à la faim et à la pauvreté.

"Nous sommes confrontés à une situation où plus de 41 000 personnes ont perdu la vie, dont 17 000 enfants, où plus de 100 000 personnes sont blessées et où la quasi-totalité de Gaza a été détruite", a annoncé Erdogan.

"Face aux politiques d'occupation d'Israël, il est impératif que la communauté internationale, en particulier les Nations unies, fasse entendre sa voix avec plus de force. Dans un monde où des enfants meurent sous les bombes, je dis ouvertement qu'aucun d'entre nous ne peut se sentir en sécurité. Au nom de la Turquie, nous continuerons à nous opposer à l'oppression et à soutenir les opprimés, et nous ne reculerons pas devant cette position humanitaire", a-t-il ajouté.

Nécessité d'un nouveau système de gouvernance mondiale

Il a appelé les participants au sommet à tirer pleinement parti de l'occasion offerte par Guterres et a souligné la nécessité de la paix pour construire un avenir sûr et prospère.

Erdogan a souligné les graves répercussions géopolitiques de problèmes tels que le terrorisme, la xénophobie et le changement climatique, la situation à Gaza servant d'exemple poignant.

Le président a également souligné la nécessité d'un système de gouvernance mondiale qui représente équitablement les nations développées et en développement.

Il a plaidé pour une transition vers un système axé sur la transformation verte, la résilience climatique et le développement durable, en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte.

"Nous devons protéger nos démocraties contre toutes les formes de discours de haine, de racisme et de mouvements d'extrême droite qui empoisonnent nos sociétés", a insisté Erdogan, ajoutant que pour atteindre tous ces objectifs, il est nécessaire de remodeler le système multilatéral en mettant l'accent sur la justice.