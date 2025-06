Le manager de Liverpool, Arne Slot, a rejeté les craintes d'une éventuelle distraction causée par les négociations sur les contrats des joueurs.

Lors d'une conférence de presse vendredi, Slot a réaffirmé que le club ne discutait pas publiquement des questions contractuelles et qu'il se concentrait sur les performances de l'équipe.

Plusieurs joueurs clés de Liverpool étant en fin de contrat, leur avenir au sein du club fait l'objet de spéculations.

L'avenir de Mohamed Salah à Anfield est le plus discuté en ce moment, avec des rapports variés suggérant que l'Égyptien a laissé entendre qu'il pourrait être dans sa dernière année avec les Reds.

Une attitude d'équipe forte

Cependant, Slot insiste sur le fait que ces discussions n'affectent pas le moral ou la préparation de l'équipe.

"C'est une réponse ennuyeuse", a déclaré Slot. "Nous ne parlons pas de contrats ici. Est-ce une distraction ? Non, ce n'est pas le cas. Je me concentre pleinement sur les individus et l'équipe pour travailler avec eux et obtenir le meilleur d'eux-mêmes".

Au fur et à mesure que la saison avance, les fans attendent de voir comment évoluent les contrats des joueurs de Liverpool.

