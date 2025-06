Le chef du renseignement turc, Ibrahim Kalin, a rencontré, vendredi, des responsables du bureau politique du mouvement Hamas dans la capitale turc Ankara pour discuter des derniers développements dans les négociations de cessez-le-feu à Gaza.

Selon des sources sécuritaires, la réunion a abordé les derniers développements dans les négociations pour parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et l'échange de prisonniers.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont discuté des mesures concrètes qui peuvent être prises pour mettre un terme aux hostilités dans l’enclave palestinienne en proie à une tragédie humanitaire et pour acheminer davantage d'aide humanitaire vers ce territoire.

La position constructive et positive du Hamas lors des négociations a été soulignée à cette occasion.

Par ailleurs, les deux parties ont indiqué que les nouvelles conditions d’Israël dans la proposition des médiateurs -qui est soutenue et acceptée par le Conseil de sécurité des Nations unies- compromettent les chances de parvenir à un cessez-le-feu.

Les services de renseignement turcs (MIT) maintiennent le contact avec toutes les parties concernées afin de garantir un cessez-le-feu, dès le début des négociations.

Le MIT s’acquitte d’un rôle important dans ce processus, en menant une activité diplomatique intense avec tous les acteurs, en particulier les hauts dirigeants du Hamas, d’Israël, de l’Égypte, du Qatar et des États-Unis.

Washington, Doha et Le Caire tentent depuis des mois de parvenir à un accord entre Israël et le Hamas afin de garantir un échange de prisonniers et un cessez-le-feu et de permettre à l'aide humanitaire d'entrer dans la bande de Gaza. Mais les efforts de médiation ont été bloqués en raison du refus de Netanyahu de satisfaire les demandes du Hamas et de mettre fin à la guerre.

Le Hamas, de son côté, exige le retrait total des forces israéliennes de Gaza et le retour des personnes déplacées à leur domicile.