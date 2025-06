La tourterelle des bois, le Goéland d’Audouin, le percnoptère d’Egypte et l’Aigle royal, sont quatre espèces d’oiseaux en Tunisie, désormais inscrits sur la liste rouge des espèces vulnérables et menacées d’extinction de l’Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN).

La liste rouge de l'UICN des espèces menacées est un inventaire internationalement reconnu de l'état de conservation des espèces au niveau mondial.

Elle fournit une méthode standard et reproductible pour évaluer le risque d'extinction des espèces et attire l'attention sur la perte de biodiversité dans le monde.

En outre, le percnoptère d’Egypte, vautour de taille moyenne est classé en danger critique, le goéland d’Audouin, l’un des laridés les plus menacés au monde, nommé en commémoration du zoologiste français “Victor Audouin”, est classé en danger alors que les deux autres espèces, l’Aigle royal et la tourterelle des bois sont classées vulnérables.

Certains oiseaux sont menacés à cause de la dégradation de leurs habitats naturels et probablement de la raréfaction de leurs proies sous l’effet du changement climatique et de la pollution, d’autres sont sous pression du fait de la chasse et du braconnage, comme c’est le cas de la tourterelle des bois, dont la chasse augmente, surtout en été, en Tunisie.

Créée en 1948, l’UICN est aujourd’hui le réseau environnemental le plus vaste et le plus diversifié au monde, mobilisant les connaissances, les ressources et la portée de nos plus de 1 400 organisations Membres et 16 000 experts.

