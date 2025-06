Le président turc Recep Tayyip Erdogan a adressé ses vœux les plus sincères à l'occasion du Mawlid al-Nabawi, la naissance du Prophète Muhammad, exprimant l'espoir qu'il apporte paix et bénédictions non seulement aux musulmans mais à l'ensemble de l'humanité.

"En cette occasion spéciale de la naissance du Prophète, je rends hommage à notre bien-aimé Prophète Muhammad, notre guide et notre dirigeant, avec une profonde révérence et un grand respect", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux samedi.

"Je prie pour que la nuit du Mawlid apporte bonté et bénédiction aux musulmans et au monde entier."

Les musulmans du monde entier célèbrent le Mawlid al-Nabawi le 12 de Rabi-ul-Awwal, le jour variant d'un pays à l'autre en fonction du calendrier lunaire.

Au cours de cette commémoration, les musulmans participent à de nombreuses célébrations, notamment la récitation du Coran, les prières, les conférences sur la vie et les enseignements du prophète, les rassemblements et le partage de la nourriture.

Ce jour est férié dans plusieurs pays à majorité musulmane, dont le Pakistan, l'Indonésie, la Malaisie, le Bangladesh, l'Égypte, les Émirats arabes unis et certaines régions de l'Inde.

Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp