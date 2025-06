Par Ahmad Ibsais

Le massacre d'Al Mawasi de cette semaine, au cours duquel des armes de destruction massive ont été déployées contre des réfugiés abrités sous des tentes, témoigne du fait que le monde s'habitue de plus en plus aux effusions de sang palestiniennes. Et il ne fait rien pour y mettre fin.

Depuis le 7 octobre, nous entendons parler du "droit de se défendre" d'Israël, qui semble illimité. Il y a deux façons de considérer ce principe. Si nous l'acceptons comme vrai, nous devons accepter que les Palestiniens aient également ce droit - en particulier en réponse aux innombrables massacres qui ont eu lieu au cours de l'année écoulée.

Et si nous ne l'acceptons pas, alors seuls les Palestiniens ont le droit indéfectible à l'autodéfense dans leur lutte permanente pour la libération. Cependant, dans les médias et les politiques occidentaux, ce "droit" semble toujours être conditionnel lorsqu'il s'agit des victimes de l'impérialisme.

Pendant des années, l'expression "Axe du mal" a été utilisée comme un outil de propagande pour dépeindre des nations et des peuples entiers comme des menaces irrémédiables. Mais en Palestine, où les feux de la résistance brûlent régulièrement depuis des générations, la réalité ne pourrait être plus différente.

Les camps de réfugiés de Naplouse, Jénine et Tulkarem ne sont pas des avant-postes du terrorisme ou du mal. Ils sont les berceaux de notre résistance, un témoignage vivant de l'esprit palestinien, qui refuse de s'éteindre après des décennies d'occupation, de privations et de siège.

Alors que le regard du monde s'est souvent porté sur Gaza, symbole de la résistance, Israël n'a pas réussi à la soumettre malgré des campagnes militaires incessantes.

Aujourd'hui, le projet sioniste s'est déplacé vers la Cisjordanie occupée, ciblant les camps de réfugiés de Jénine, détruisant 80 % des rues de la ville, où la population est profondément enracinée dans la lutte pour la libération depuis leur formation.

Ces camps, nés du traumatisme collectif du déplacement, sont devenus des bastions d'unité et de défi.

Les camps, lieux de naissance de la résistance

Les camps de réfugiés de Cisjordanie occupée, en particulier à Naplouse, Jénine et Tulkarem, ne sont pas simplement des lieux où les personnes déplacées survivent. Ce sont des incubateurs de la conscience collective palestinienne, qui continue à rejeter le colonialisme et la violence qui l'entretient.

Naplouse, Jénine et Tulkarem ont une longue histoire de résistance acharnée qui remonte à la première Intifada en 1987.

Historiquement, ces camps ont servi de centres d'organisation politique et d'éducation, malgré les tentatives d'Israël de déshumaniser leurs habitants en les présentant comme des foyers d'extrémisme.

C'est dans ces villes que les manifestations contre l'occupation israélienne ont été organisées et que les jeunes ont appris à résister, alors même qu'ils étaient confrontés aux mesures de répression les plus sévères.

Le siège et la destruction du camp de réfugiés de Jénine en 2002, au cours de la deuxième Intifada, restent l'un des chapitres les plus brutaux de l'histoire de la résistance en Cisjordanie occupée. Pourtant, malgré cette violence, le camp n'a jamais été vaincu. Les habitants ont enduré, reconstruit et continué à résister.

Le droit à l'autodéfense

Aujourd'hui, face à des crimes de guerre évidents, l'administration du président américain Joe Biden a affirmé son soutien indéfectible à Israël, qualifiant sa violence de "défense".

C'est là qu'il faut être prudent. Les sionistes et les médias occidentaux qualifient la résistance armée des Palestiniens d'actes de "terrorisme" ou d'"extrémisme". Pourtant, les actions menées contre le régime sioniste sont tout sauf cela.

La résistance et l'autodétermination sont nos droits inaliénables et consacrés. Le récit commence par le fait qu'avant Israël, il y avait des gens là-bas.

Sur la base de ce constat, il n'existe pas de "défense israélienne", car la vérité en fait automatiquement des agresseurs et donne aux Palestiniens le droit de résister par tous les moyens. Selon l'article 42 du règlement de La Haye de 1907, "un territoire est occupé lorsqu'il est placé sous l'autorité d'une armée ennemie."

Pourtant, lorsqu'il s'agit de la Palestine, cela devient soudain trop complexe à comprendre. Depuis 1948, la Palestine est occupée par un État colonial en expansion. La Palestine n'a pas d'armée et les Palestiniens n'ont pas le droit de se déplacer. Ils sont donc considérés comme des "personnes protégées" par les Nations unies, qui définissent l'occupation.

Les actes inhumains commis dans le cadre de l'oppression et de la domination institutionnalisées des Palestiniens (arrestations arbitraires, extermination, transfert de population, etc.) nous donnent le droit moral et légal à la résistance armée.

En 1982, la résolution 37/43 de l'Assemblée générale des Nations unies a entériné, sans équivoque, le "droit inaliénable" du peuple palestinien à "l'autodétermination, l'indépendance nationale, l'intégrité territoriale et la souveraineté sans ingérence extérieure."

En outre, la même résolution réaffirme la légitimité du peuple palestinien et de sa lutte pour ces droits par "tous les moyens disponibles, y compris la lutte armée".

Bien que l'étendue de la lutte armée ne soit pas mentionnée, les normes internationales supposent qu'elle couvre l'étendue jusqu'à la libération. C'est le droit fondamental des Palestiniens de ne pas se laisser assassiner.

Une nouvelle ère

La résistance à laquelle nous assistons aujourd'hui se distingue des vagues précédentes par des aspects essentiels. Alors que les périodes précédentes de résistance étaient souvent fragmentées, les différentes factions poursuivant leurs propres stratégies, les Palestiniens de Cisjordanie occupée sont aujourd'hui plus unis.

Différentes factions politiques, qui auraient pu opérer séparément, collaborent aujourd'hui de manière inédite.

À Naplouse, par exemple, des unités de résistance locales ont vu le jour, composées de personnes issues de diverses factions, dont le Fatah, le Hamas et le Jihad islamique. Elles ont créé un réseau organisé et coopératif pour repousser les incursions israéliennes.

Cette collaboration est une réponse directe à l'intensification de l'agression israélienne, mais elle est également alimentée par un sentiment croissant d'objectif commun au sein de la société palestinienne.

Les tactiques employées par Israël en Cisjordanie occupée ressemblent étrangement à celles qu'il a utilisées à Gaza. La mentalité de siège, la démolition de maisons, les assassinats ciblés de dirigeants de la résistance sont des outils d'occupation utilisés depuis des décennies.

Pourtant, tout comme ces mesures ont échoué à Gaza, elles sont vouées à l'échec en Cisjordanie occupée.

Les tactiques d'Israël en Cisjordanie occupée sont étonnamment similaires à celles qu'il a utilisées à Gaza.

La résilience des habitants de la Cisjordanie occupée, en particulier dans les camps de réfugiés, est enracinée dans leur lien profond avec la terre et leur histoire de résistance.

Malgré les efforts déployés pour effacer l'identité palestinienne, c'est précisément dans des endroits comme Jénine et Naplouse que cette identité est le plus farouchement préservée.

Comme le dirait Mahmoud Darwish, "nous avons sur cette terre ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue".

Plus encore, la communauté internationale, malgré ses échecs, est de plus en plus consciente de l'injustice qui est perpétrée. La résistance palestinienne n'est plus perçue dans le vide.

Elle s'inscrit dans un mouvement mondial en faveur de la justice et des droits de l'homme, et le sort des Palestiniens de Cisjordanie occupée retient l'attention d'une manière qu'Israël ne peut contrôler.

La force de la résistance palestinienne réside dans sa capacité à se mobiliser non seulement sur le terrain, mais aussi par-delà les frontières et grâce à la solidarité des personnes qui, partout dans le monde, croient au droit à l'autodétermination.

En fin de compte, Israël échouera en Cisjordanie occupée pour les mêmes raisons qu'il a échoué à Gaza. L'occupation, aussi brutale soit-elle, ne peut effacer la volonté d'un peuple déterminé à être libre.

Les camps de réfugiés de Naplouse, de Jénine et de Tulkarem ne sont pas en marge de la société palestinienne, ils en sont le cœur. Et c'est à partir de ces berceaux de la résistance que la lutte se poursuivra jusqu'à ce que la Palestine soit libre.

L'auteur, Ahmad Ibsais, est un Américain d'origine palestinienne et un étudiant en droit qui écrit la lettre d'information State of Siege.

Clause de non-responsabilité : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.

