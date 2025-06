Les habitants de l'Etat de Borno, au nord-est du Nigeria, touché par les inondations, luttent pour obtenir des soins médicaux alors que les agences d'aide débordées mettent en garde contre une épidémie de maladies d'origine hydrique à la suite des pires inondations dans la région depuis trois décennies.

Le déluge menace non seulement la santé et la sécurité des personnes déplacées, mais pèse également sur les agences d'aide et les ressources du gouvernement, exacerbant une crise humanitaire déjà critique.

Les inondations à Borno, berceau des terroristes de Boko Haram dans le bassin du lac Tchad, ont commencé lorsqu'un barrage s'est rompu à la suite de fortes pluies qui ont également provoqué des inondations au Cameroun, au Tchad, au Mali et au Niger.

Au cours des deux dernières semaines d'août, plus de 1,5 million de personnes ont été déplacées dans 12 pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale en raison des inondations, et environ 465 ont été tuées, selon le bureau des affaires humanitaires des Nations unies.

Au cours du week-end, 50 000 personnes supplémentaires ont été déplacées dans le nord-est du Nigeria en raison de l'intensification des inondations, a déclaré lundi le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC).

"La situation dans la région du Sahel et du lac Tchad est de plus en plus grave, car les effets cumulés des conflits, des déplacements et du changement climatique pèsent lourdement sur les populations vulnérables", a déclaré Hassane Hamadou, directeur régional du NRC pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest.

Dans un camp de Maiduguri, la capitale de l'État de Borno, Bintu Amadu faisait partie des centaines de personnes frustrées qui attendaient pendant des heures de voir un médecin parce que son fils avait la diarrhée.

"Nous n'avons reçu aucune aide et nos tentatives pour voir un médecin ont été vaines. Nous attendons des soins médicaux depuis hier, mais en vain", a-t-elle indiqué.

Ramatu Yajubu était heureuse d'avoir obtenu une carte de rendez-vous après plusieurs jours d'attente, mais elle n'est plus aussi optimiste : "Je ne suis pas sûre d'être soignée en raison du nombre impressionnant de personnes qui cherchent à obtenir des soins ".

Mathias Goemaere, coordinateur de terrain pour Médecins Sans Frontières, a constaté que même avant les inondations, les habitants de Borno luttaient contre la malnutrition, suite à des années d'insurrection terroriste qui a chassé les gens de leurs fermes.

"Ils sont exposés à leur environnement, et que constatons-nous ? Beaucoup de maladies d'origine hydrique, de diarrhées, de maladies diarrhéiques... Le paludisme est présent avec beaucoup de moustiques", a regretté M. Goemaere.

"Beaucoup de gens, à cause de la malnutrition, sont immuno-déprimés, ce qui les rend plus vulnérables aux maladies."

Le gouvernement nigérian a mis en garde contre la montée des eaux des plus grands fleuves du pays, la Bénoué et le Niger, qui pourrait provoquer des inondations dans la région pétrolière du delta du Niger, dans le sud du pays.

