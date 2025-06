Par Halima Umar Saleh

Les inondations sont devenues un phénomène de plus en plus courant et dévastateur dans de nombreuses régions du monde, y compris en Afrique.

La fréquence accrue des inondations est largement attribuée au changement climatique, qui se traduit par des saisons de plus en plus irrégulières et des phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus graves chaque année.

Comme toutes les calamités naturelles, les inondations touchent chaque année des millions de personnes dans le monde entier, faisant des victimes, déplaçant des familles, paralysant les économies locales et mettant à l'épreuve les stratégies de préparation et de résilience des gouvernements et des organismes de secours.

Cette année, les inondations ont ravagé plusieurs pays d'Afrique - le Nigeria, le Niger, le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Tchad, la Guinée, le Liberia et le Mali - ainsi que certaines régions d'Asie et d'Europe centrale.

Malgré les engagements pris par les gouvernements, les agences et les parties prenantes pour relever le défi des inondations récurrentes, les mesures d'atténuation apparaissent invariablement insuffisantes avec le recul.

Quelles sont donc les lacunes du cadre et comment les combler ?

Les experts estiment qu'il est essentiel de comprendre les éléments déclencheurs des inondations propres à chaque zone géographique pour élaborer des stratégies visant à lutter contre leurs effets, voire à les prévenir.

Des facteurs multiples

Les fortes précipitations qui s'écartent des schémas saisonniers sont considérées comme l'une des manifestations du changement climatique et la cause principale des inondations dans de nombreuses régions du monde, y compris dans les pays développés.

L'insuffisance des systèmes de drainage dans certaines régions, notamment en Afrique, contribue également aux inondations. Lorsque l'eau de pluie ne peut être évacuée, elle s'accumule et provoque des inondations.

Les ruptures de barrages entraînent également de graves inondations. La libération contrôlée de l'eau est essentielle à la prévention des inondations lorsque les barrages se remplissent pendant la saison des pluies.

Si ce n'est pas le cas, les barrages cèdent et des inondations catastrophiques sont inévitables.

En septembre 2023, deux barrages ont cédé en Libye, entraînant le déversement de 30 millions de mètres cubes d'eau qui ont causé d'importants dégâts et des pertes humaines dans la ville de Derna, qui compte environ 100 000 habitants.

Le professeur Yusuf Adamu, expert en catastrophes naturelles à l'université Bayero de Kano, au Nigeria, souligne l'importance de comprendre comment ces catastrophes se produisent en différents lieux et à différents moments.

"S'il n'est pas possible de les prévenir entièrement, le fait de reconnaître les signes et de prendre les mesures appropriées peut contribuer à atténuer leur impact", explique-t-il à TRT Afrika.

Adamu souligne trois leçons essentielles que les autorités doivent tirer des inondations précédentes afin de mieux se préparer aux défis futurs.

Interprétation des données

La planification de toute éventualité liée à des précipitations excessives doit commencer dès qu'il y a une prévision de conditions météorologiques anormales.

"Si l'agence météorologique nigériane, Nimet, prédit la quantité de pluie qui pourrait se produire ou la possibilité d'inondations, c'est le signal qu'il faut agir immédiatement", ajoute Adamu.

"Il est essentiel que le gouvernement et la communauté prennent au sérieux les systèmes d'alerte météorologique et s'attaquent aux problèmes qui se posent."

Il recommande également de respecter scrupuleusement les calendriers d'entretien des barrages.

"La force constante de l'eau affaiblit la structure d'un barrage et ses ancrages, ce qui le rend susceptible de s'effondrer s'il est submergé. Des inspections de routine doivent être menées pour vérifier la solidité des barrages et effectuer les réparations nécessaires."

Les barrages doivent également être ouverts périodiquement pour libérer l'eau et créer de l'espace pour un nouvel afflux.

Adamu cite le cas du barrage d'Alou à Maiduguri, dans l'État de Borno, comme exemple de la manière dont l'absence de mesures opportunes peut entraîner une calamité telle que celle qui a frappé la région la semaine dernière.

Dégagement des voies d'eau

L'un des aspects essentiels de la prévention des inondations dans les villes est de comprendre qu'il est impossible de bloquer complètement l'eau.

"Lorsque l'eau provient d'une source, elle trouve un moyen de s'écouler. Les gouvernements devraient créer des voies ou des canaux pour permettre à l'eau excédentaire de s'écouler."

Les voies d'eau obstruées par des déchets jetés sans discernement ne font qu'aggraver le problème.

"Il est essentiel que chacun prenne ses responsabilités et veille à ce que les voies d'eau ne soient pas obstruées."

L'académicien souligne également l'importance des rivières et des étangs pour réduire la gravité des inondations. À Kano, par exemple, des efforts sont faits pour creuser et construire des étangs.

Cela permet de s'assurer que l'excédent d'eau s'écoule dans un réservoir suffisamment grand en cas de fortes pluies.

Planification collaborative

Selon les experts, l'évacuation des personnes des zones où les inondations sont imminentes nécessite une collaboration entre les parties prenantes, les autorités et le public.

"Des systèmes d'alerte précoce doivent être mis en place pour garantir une évacuation en temps voulu."

Des itinéraires d'évacuation désignés et un guidage de la circulation sont également essentiels, de même qu'un plan d'assistance aux personnes vulnérables pendant le processus.

