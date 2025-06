Un navire transportant 2 955 tonnes d'aide humanitaire, préparé sous la direction de l'Autorité de gestion des catastrophes et des urgences (AFAD), a été expédié du port international de Mersin vers le Soudan.

En coordination avec l'AFAD et le gouvernorat de Mersin, et avec le soutien du ministère des affaires étrangères, du Croissant-Rouge turc et de 12 organisations non gouvernementales, une opération de secours a été lancée pour le Soudan.

Les 2 955 tonnes d'aide, comprenant de la nourriture, des produits d'hygiène, des abris et du matériel de santé, ainsi que des générateurs, des tentes et une boulangerie mobile, ont été chargées sur le navire "Sea Horse" dans le port.

S'exprimant lors d'une cérémonie d'adieu au port lundi, le vice-président de l'AFAD, Hamza Tasdelen, a révélé qu'il s'agissait du deuxième navire d'aide au Soudan.

"Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour envoyer près de 3 000 tonnes d'aide. Cela comprend quelque 18 500 tentes, plus de 17 000 couvertures et divers matériaux pour les abris, 1 000 tonnes de farine et près de 500 tonnes de colis alimentaires."

Selon lui, le premier navire envoyé de Mersin était arrivé au Soudan le 19 juillet avec 2 500 tonnes d'aide.

Il a fait remarquer que la région proche de la Turquie connaissait des problèmes, notamment des conflits internes permanents, la sécheresse et les précipitations excessives au Soudan.

Soulignant les efforts déployés pour soutenir et aider le Soudan, il a affirmé que la Turquie "continue de soutenir l'humanité tout entière, indépendamment de la religion, de la langue ou de la race, dans le monde entier. "

Quatre expéditions supplémentaires pour Gaza

"Nous remercions sincèrement nos organisations non gouvernementales et le Croissant-Rouge turc. Comme toujours, nous avons préparé ensemble le contenu de l'aide pour ce navire également. Ce n'est pas la première fois que nous le faisons. C'est le 14e navire que nous envoyons cette année. Douze d'entre eux ont été envoyés en Égypte pour être livrés à Gaza. Nous y avons également apporté une aide importante. Actuellement, nous avons envoyé un total de 75 000 tonnes de matériel pour Gaza."

Tasdelen a souligné que, sous la direction du président Recep Tayyip Erdogan et sur les instructions du ministre de l'intérieur Ali Yerlikaya, il a été décidé de livrer 30 000 tonnes de farine à Gaza cette année. Il a expliqué que cette farine serait livrée à Gaza en neuf expéditions au total.

"Le 13 septembre, nous avons terminé notre cinquième livraison. Nous effectuerons quatre autres expéditions tous les dix jours, livrant ainsi 30 000 tonnes de farine à nos frères de Gaza."

Tasdelen a également évoqué les difficultés importantes rencontrées au point de passage de Rafah : "Nous avons également des fournitures qui attendent au point de passage. Dès que nous aurons résolu les problèmes au point de passage, nous livrerons également les fournitures qui attendent dans les camions à Gaza par le point de passage de Rafah."