Le président de la Sierra Leone, Julius Bio, a demandé une enquête approfondie sur l'effondrement d'un immeuble de sept étages dans la capitale, qui a tué au moins huit personnes, dont trois enfants. D'autres occupants sont restées coincées sous les décombres.

L'immeuble situé dans l'est de Freetown, dont on pense qu'il était utilisé à des fins résidentielles et commerciales, s'est effondré lundi, a indiqué l'Agence nationale de gestion des catastrophes (NDMA) dans un communiqué.

Parmi les victimes figurent trois hommes, deux femmes, deux fillettes et un garçon de moins de cinq ans.

« Nous allons lancer une enquête approfondie sur cette catastrophe et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise », a déclaré le président Bio dans un message publié sur la plateforme de réseaux sociaux X.

Opération de sauvetage

La cause de l'effondrement n'est pas encore claire, mais on pense que des dizaines de personnes vivaient dans le bâtiment.

Une opération de sauvetage à grande échelle impliquant des grues est en cours et le président a également assuré le soutien total du gouvernement aux efforts de sauvetage de l'Agence nationale de gestion des catastrophes (NDMA).

« Nous allons rassembler tous nos efforts pour sauver, si possible, et apporter tout le soutien nécessaire aux survivants », a-t-il déclaré.

Récupérer les victimes

De grandes foules continuent de se rassembler autour des restes de la structure, avec des dalles de béton empilées à côté des toits en tôle ondulée des bâtiments voisins.

La NDMA a déclaré qu'elle restait « engagée dans les efforts de sauvetage, dans l'espoir de récupérer d'autres victimes piégées sous la structure effondrée ».

L'agence a assuré qu'elle « continuerait à mener des évaluations de vulnérabilité pour aider à réduire la fréquence des effondrements de bâtiments dans le pays ».

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp