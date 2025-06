Le ministère soudanais de la Santé a affirmé lundi que 9.533 cas de choléra avaient été recensés dans le pays, dont 315 ayant conduit au décès.

Le ministère a déclaré dans un communiqué que le nombre de cas cumulés avait atteint 9.533 à la date de ce dimanche.

Le ministre de la Santé, Haitham Mohamed Ibrahim, a officiellement déclaré une épidémie de choléra dans le pays le 17 août.

Le ministère a attribué la propagation du choléra à la dégradation des conditions environnementales, provoquée par la guerre et par l'utilisation d'eau impropre.

Le conflit a fait au moins 16.650 décès et des millions de déplacés.

Le Soudan est en proie à un conflit depuis avril 2023 en raison des combats entre l'armée et le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide.

Selon les chiffres de l'ONU, plus de 18 800 personnes sont mortes dans le conflit, environ 10 millions ont été déplacées et plus de 25 millions ont besoin d'une aide humanitaire.

