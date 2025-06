Dix civils ont été tués lors d'une attaque menée à minuit par la milice CODECO contre un village de la province d'Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo, ont déclaré mardi le chef de l'administration locale et un dirigeant de la société civile.

La CODECO fait partie d'une myriade de milices qui se disputent les terres et les ressources dans l'est du Congo. Elle a été accusée dans le passé par les Nations unies d'attaques contre d'autres communautés, notamment les éleveurs Hema, qui pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.

Vers minuit, des combattants du groupe armé sont entrés dans un village du territoire de Djugu, où la majorité des habitants appartiennent à la communauté Hema, et ont tué 10 personnes dans deux foyers, selon le chef de l'administration Jean Marie Mateso et le dirigeant de la société civile Jules Tsuba.

Les milices CODECO ont coupé la tête de certaines des victimes et ont ouvert leurs corps, a déclaré Mateso à Reuters.

"Il y a maintenant une forte frustration ici car il y a beaucoup de rumeurs selon lesquelles d'autres villages seront attaqués", a-t-il déclaré.

Mateso a déclaré que les meurtres avaient eu lieu non loin d'une position militaire congolaise.

Tsuba a déclaré que les corps gisaient toujours sur le sol mardi matin.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp