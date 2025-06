Par Pauline Odhiambo

Le Kenya, qui produit depuis longtemps des champions olympiques d'athlétisme, a trouvé un vainqueur inattendu lors des Jeux de 2008 à Pékin.

Gerard Motondi, sculpteur et enseignant, a remporté le prix de la flamme olympique cette année-là lors d'un concours de beaux-arts organisé par le Comité international olympique en marge des Jeux.

L'œuvre de Motondi, « Inséparables », haute de deux mètres, représentait une paire de poissons enlacés, symbolisant l'harmonie comme l'esprit permanent du plus grand spectacle sportif. Les juges ont été impressionnés.

L'après-Jeux olympiques de Paris 2024 a vu le nom de Motondi redevenir tendance sur les réseaux sociaux de son pays natal, le Kenya.

La raison ? Trois sculptures prétendument de mauvaise qualité réalisées par d'autres artistes en l'honneur des athlètes champions du pays.

Maître sculpteur

Les citoyens indignés par les prétendues abominations déguisées en sculptures ont exprimé leur frustration sur les réseaux sociaux. Nombre d'entre eux ont tagué Motondi, 59 ans, en se demandant pourquoi un maître sculpteur comme lui n'avait pas été choisi pour ce projet.

Le refrain commun était : "Comment une telle chose peut-elle être autorisée ? Comment une telle chose peut-elle être autorisée ?" raconte Motondi à TRT Afrika. "Mais personne du gouvernement ou du ministère des sports ne m'a contacté pour réaliser des statues en l'honneur de nos athlètes".

Les trois sculptures controversées avaient été dévoilées avant une cérémonie visant à conférer le statut de ville à la ville d'Eldoret, d'où sont originaires de nombreux athlètes kenyans de haut niveau.

Appelant au retrait des sculptures, de nombreux Kényans ont affiché des comparaisons côte à côte entre les statues érigées aux États-Unis et dans d'autres pays en l'honneur d'athlètes kényans, et les caricatures d'Eldoret.

Après le retrait des statues, de nouvelles voix se sont élevées pour demander que Motondi soit chargé de sculpter des statues de remplacement correspondant à la stature des athlètes honorés.

Les représentants du gouvernement ont depuis lors pris contact avec le célèbre sculpteur pour créer des œuvres d'art qui rendront justice à la grandeur des athlètes que le pays cherche à immortaliser dans la pierre.

Pierres de taille

Motondi est né à Tabaka, à Kisii, le célèbre centre de la stéatite de ce pays d'Afrique de l'Est et l'une de ses plus anciennes industries artisanales traditionnelles.

Enfant, Motondi a appris à sculpter la pierre à savon en réalisant des modèles d'oiseaux, de poissons et d'animaux. Aujourd'hui encore, la pierre reste son matériau de prédilection.

"La pierre est un matériau naturel ; elle ne pollue pas l'environnement et peut durer des millions d'années", explique-t-il.

"La pierre n'a pas non plus de valeur marchande, ce qui lui évite d'être vandalisée, comme c'est souvent le cas pour les sculptures en métal dans les lieux publics. Enfin, elle résiste au changement climatique et ne peut être détruite par le feu".

Au milieu des années 80, Motondi a fait partie du premier groupe d'enseignants du pays à introduire les beaux-arts auprès des enfants dans le cadre du programme national. Il demeure un enseignant passionné.

Des récits qui changent

Dans la culture traditionnelle de Kisii, les femmes n'étaient pas autorisées à sculpter la pierre à savon. Leur rôle se limitait souvent à la collecte et au transport des pierres.

Motondi est déterminé à faire évoluer les mentalités, en surmontant les barrières culturelles par la formation de plusieurs femmes à la sculpture et en veillant à l'inclusion.

"Les femmes réalisent de magnifiques sculptures et leurs créations se vendent bien au-delà des marchés touristiques habituels", confie-t-il à TRT Afrika. "La sculpture réalisée par les femmes a également permis d'augmenter les revenus de nombreux ménages".

En 2011, Motondi a organisé un symposium culturel intitulé "African Stones Talk", au cours duquel les femmes locales ont pu présenter leurs compétences et se former auprès d'autres experts dans ce domaine.

Il a également formé des travailleurs du secteur minier en "combinant les perspectives académiques, culturelles et commerciales", devenant ainsi un catalyseur de la baisse de la mortalité dans le secteur.

Embellir les villes

L'une des sculptures en marbre de Motondi, "On the Marks", se trouve au Citizen Square Park de Shenzhen, ville du Guangdong (Chine). Une autre, intitulée "Fair Play", attire l'attention au département des beaux-arts de l'université Kenyatta.

Au fil des ans, il a sculpté environ 25 œuvres d'art dans le monde entier, notamment en Turquie, en Russie, au Canada, aux États-Unis, en Inde, en Corée du Sud et dans les Émirats arabes unis. En Turquie, la sculpture en marbre "New Life" de Motondi se trouve dans la ville de Mersin, dans le sud du pays.

Il a fait partie d'une équipe d'artistes invités à Dubaï depuis différentes parties du monde pour créer des sculptures en marbre en 2008 sur le site où se dresse aujourd'hui le plus haut bâtiment du monde, Burj Khalifa.

"Dans tous les pays où j'ai travaillé, les sculptures célèbrent l'histoire, la culture et les réalisations des habitants de ces lieux", précise-t-il.

En 2013, il a reçu une subvention du gouvernement kényan pour créer la sculpture Mashujaa dans les jardins Uhuru de Nairobi, où le drapeau kényan a été hissé pour la première fois en 1963 pour marquer l'indépendance de la nation par rapport à la domination coloniale.

Deux ans plus tard, il a créé une autre œuvre, "Love for the Nation", qui a été installée au même endroit.

"Cette sculpture représente l'amour et les luttes d'une mère, tout comme nos combattants de la liberté ont consacré leur vie à la nation."

En 2022, le gouvernement kenyan a commandé des monuments en l'honneur des combattants de la liberté Dedan Kimathi et Mekatilili wa Menza. Les deux sculptures, réalisées en granit rose, se trouvent dans les musées nationaux du Kenya.

"Mon objectif est de continuer à créer des sculptures et des monuments qui embelliront les villes du monde entier. J'espère également créer une académie pour continuer à former les personnes intéressées par la sculpture".

