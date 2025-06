La Turquie affiche sa solidarité au Mali après les attaques terroristes contre l'aéroport international et les écoles de la gendarmerie de la capitale malienne, a indiqué mardi l'ambassade de Turquie à Bamako.

Sur sa page X, l’ambassadeur de Türkiye au Mali, Efe Ceylan, a déclaré que "la Turquie condamne fermement l’attaque terroriste perpétrée à Bamako ce jour 17 septembre".

"Nous continuerons à soutenir le Gouvernement du Mali et le peuple malien dans leur lutte contre le terrorisme", a précisé la même source. Et d'ajouter : "nous réaffirmons notre solidarité et notre coopération avec la République du Mali".

Plus tôt ce mardi, l'aéroport international Président Modibo Keïta de Bamako-Senou et les écoles de la gendarmerie ont été la cible d'une attaque terroriste simultanée ayant fait des morts et des dégâts matériels, selon l'état-major général des armées.

Pour rappel, en juillet dernier, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, avait souligné lors d'un entretien téléphonique avec Assimi Goïta, président de la transition malienne, que la Turquie est déterminée à faire progresser sa coopération avec le Mali dans tous les domaines, en particulier la santé, l'énergie, l'agriculture, l'industrie, la technologie, l'éducation et le commerce.

Le chef de l’État turc a également assuré le Mali du soutien de la Türkiye dans la lutte contre le terrorisme et dans le maintien de la paix et de la stabilité dans ses relations avec ses voisins.