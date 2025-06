En 2022 les Nations unies classaient le Ghana parmi les 16 pays africains les plus avancés en matière de gouvernance électronique. La numérisation des services administratifs est une priorité dans les plans de développement du pays.

De fait, le Ghana a lancé la semaine passée une nouvelle plateforme numérique dédiée au contrôle des loyers.

"Nous entrons dans l’histoire aujourd’hui, non seulement en adoptant les outils numériques, mais aussi en modifiant radicalement la façon dont les Ghanéens vivent les services. Pendant trop longtemps, les citoyens ont dû subir les inconvénients des longs trajets, des files d'attente et des processus bureaucratiques fastidieux pour accéder aux services les plus élémentaires", a déclaré le vice-ministre des Travaux publics et du Logement, Prince Hamid Armah.

L'initiative marque l'achèvement de la première phase du projet de transformation numérique du ministère. L'idée de moderniser les opérations du département est née des observations faites par le vice-président du Ghana, Mahamudu Bawumia, lors de ses visites de 2020.

Ces visites ont mis en évidence la nécessité de réformer ce département. A ce stade, 15 bureaux répartis sur 11 régions ont été numérisés, permettant un accès simplifié et à distance aux services, particulièrement pour les habitants des grandes agglomérations. L’objectif est d’étendre cette numérisation à l’ensemble des 16 régions du pays.

Cette décision du ministère devrait renforcer l'efficacité de la prestation de services, lutter contre la corruption, améliorer la transparence et accroître l'accès à des logements locatifs abordables, adéquats et sûrs dans le pays.

Le nouveau système permettra également aux Ghanéens de promouvoir leurs biens immobiliers en ligne, tout en facilitant les mises en relation entre propriétaires et locataires potentiels.

Dans le rapport « E-Government Survey 2022 The Future of Digital Government », le Ghana était le 7e sur 16 pays africains avec l’indice d’e-gouvernement le plus élevé.

Selon les Nations unies, en Afrique, 61 % des pays proposent en moyenne 12 services en ligne. Les pays africains les mieux classés sont l’Afrique du Sud, Maurice et les Seychelles.

