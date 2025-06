Par Ahmet Yusuf Ozdemir

Tous ceux qui ont suivi les 76 années d'occupation israélienne de la Palestine ont leurs propres souvenirs.

En ce sens, la Palestine est allée au-delà de la solidarité transnationale, qui se manifeste par des manifestations organisées dans les rues, pour s'inscrire dans la mémoire collective du monde.

Lorsque l'on parle de la Palestine, on pense non seulement au drapeau palestinien ou à la coiffe traditionnelle appelée keffiyah, mais aussi à des images réelles de personnes ou à des scènes d'un événement.

S'agit-il de la photo iconique, en noir et blanc, de la résistante palestinienne Leila Khaled, la keffieh drapée sur la tête et une kalachnikov à la main ?

Ou est-ce la vidéo granuleuse du célèbre discours du dirigeant palestinien Yasser Arafat aux Nations unies, où il annonce, sous un tonnerre d'applaudissements : "Aujourd'hui, je viens avec un rameau d'olivier et un fusil de combattant de la liberté. Ne laissez pas le rameau d'olivier tomber de ma main. Je le répète. Ne laissez pas le rameau d'olivier tomber de ma main".

La résistance populaire

Au fil des ans, la résistance contre l'occupation israélienne est devenue de plus en plus populaire et s'est transformée en manifestations de rue. Elle est entrée dans la culture populaire par le biais de photos ou de vidéos d'enfants jetant des pierres contre les chars les plus perfectionnés de l'époque.

Par exemple, pendant la première Intifada qui a duré six ans (1987-93), Ramzi Aburadwan, âgé de huit ans, est devenu le symbole de la résistance.

À une époque où le débat sur la « guerre post-héroïque » prenait de l'ampleur, les images de jeunes, plutôt que celles de célébrités, sont devenues les nouvelles sources d'inspiration pour les générations à venir.

Lors de la deuxième Intifada, également connue sous le nom d'Intifada Al Aqsa, le sort de deux garçons, Muhammad al-Durrah et Faris Odeh, a choqué le monde entier. Muhammad et son père, Jamal al-Durrah, ont été pris entre les feux croisés d'Israël et de la résistance palestinienne à Gaza.

Alors que son père criait et couvrait son fils, les caméras ont montré Muhammad, 12 ans, en train d'être tué. De même, Faris, 14 ans, a été abattu par les troupes israéliennes alors qu'il jetait des pierres sur un char.

Des années se sont écoulées depuis ces incidents, mais le livre noir d'Israël s'est encore étoffé et a continué d'ôter la vie à des innocents, de Shireen Abu Akleh, 51 ans, éminente journaliste palestinienne, à Hind Rajab, six ans, dont le dernier appel téléphonique enregistré était un déchirant appel à l'aide.

La police israélienne a attaqué les funérailles d'Abu Akleh, et les enquêtes menées sur la voiture dans laquelle Hind s'était réfugiée ont montré que l'armée israélienne avait tiré 335 balles.

Malheureusement, la brutalité ne s'est pas arrêtée là et n'a pas seulement visé les Palestiniens, mais aussi ceux qui se sont montrés solidaires avec eux.

Des civils de différentes parties du monde ont voyagé pour se tenir aux côtés des Palestiniens. Certains d'entre eux ont été victimes de l'agression israélienne. L'exemple le plus récent est celui d'Aysenur Ezgi Eygi, 26 ans, citoyenne américano-turque.

Elle était membre du Mouvement de solidarité internationale (ISM), actif en Palestine depuis 2001. Des soldats israéliens ont tué Eygi le 6 septembre alors qu'elle et ses collègues protestaient contre l'occupation israélienne de la Cisjordanie.

Eygi n'est pas la première militante de l'ISM tuée par des soldats israéliens en Palestine.

Au contraire, l'ISM a fait la une des journaux deux ans après sa création, en 2003, lorsqu'un bulldozer blindé israélien a tué Rachel Corrie, une militante américaine de 23 ans qui protestait contre la démolition de maisons palestiniennes par Israël.

Israël fait-il quelque chose « délibérément » ?

L'histoire de l'occupation et de la résistance, qui s'étend sur plus de sept décennies, est remplie d'exemples de ce type, et même plus.

Pourtant, comme les événements et les nouvelles changent rapidement chaque jour, les réactions d'Israël à ces événements peuvent être oubliées dans les notes de bas de page.

Cela a été particulièrement évident après le meurtre d'Eygi, lorsque l'armée israélienne et le président américain Joe Biden ont tous deux affirmé qu'il s'agissait d'un "accident" et qu'il était "très probable qu'elle ait été touchée indirectement et involontairement".

Cela peut surprendre certains, mais Israël a pris l'habitude d'accuser la victime de s'être trouvée au "mauvais endroit au mauvais moment".

Afin de détourner l'attention de la question de l'occupation systémique, Israël déploie d'immenses efforts pour contrer le récit et se focaliser sur une seule personne ou un seul événement.

L'assassinat de Muhammad al-Durrah est un exemple qui doit être analysé comme une étude de cas à part entière.

Après en avoir d'abord assumé la responsabilité, les Israéliens ont affirmé qu'al Durrah avait été tué par des balles tirées par des Palestiniens.

Ils sont même allés plus loin en affirmant que l'incident avait été mis en scène par des tireurs palestiniens, un caméraman et le père de Muhammad.

Dans le cas de Rachel Corrie, cette politique s'est poursuivie.

Un porte-parole militaire israélien a décrit les militants de l'ISM comme "un groupe de manifestants qui agissaient de manière très irresponsable, mettant tout le monde en danger - les Palestiniens, eux-mêmes et nos forces - en se plaçant intentionnellement dans une zone de combat".

Bien qu'un bulldozer ait écrasé Corrie, le conducteur a affirmé qu'il n'avait pas pu la voir. Finalement, un juge d'un tribunal israélien, en réaction à un procès intenté par la famille de Corrie, a statué que sa mort était "le résultat d'un accident qu'elle s'est infligée à elle-même".

En période de génocide, Israël ne recule pas devant cette politique. L'attaque qui a eu lieu le 17 octobre à l'hôpital Al Ahli Arab Hospital a été un événement important à cet égard.

Au lieu de permettre une enquête internationale sur le terrain, Israël et, cette fois, ses alliés se sont empressés de prouver que la source de l'« explosion » n'était pas israélienne mais palestinienne en analysant les images de la scène.

Israël veut que ceux qui suivent les événements croient les histoires racontées par la partie israélienne, alors que les revendications palestiniennes ne sont que des "fabrications".

Cela soulève bien sûr de nombreuses questions, comme celle de savoir quelles critiques et quels crimes méritent d'être examinés ou si Israël commet intentionnellement un quelconque crime.

L'auteur, Ahmet Yusuf Ozdemir, est professeur assistant au département des sciences politiques et des relations internationales de l'université Ibn Haldun.

