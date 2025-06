Selon un communiqué de la direction de la Communication de la Présidence turque, Recep Tayyip Erdogan a exprimé mercredi, lors d’un entretien téléphonique avec le Premier ministre libanais, Najib Mikati, sa tristesse suite aux explosions de bipeurs survenues au Liban, ainsi que ses condoléances au peuple libanais.

Le président turc a assuré Mikati de la volonté de la Turquie de poursuivre ses efforts pour mettre fin aux dangereuses manœuvres d'Israël visant à étendre le conflit dans la région.

Au moins neuf personnes, dont un enfant, ont été tuées mardi dans une explosion massive de bipeurs dans plusieurs régions du Liban, selon le ministre libanais de la Santé, Firas Al-Abiad.

Le Hezbollah a confirmé qu'au moins deux de ses membres avaient été tués et que de nombreuses personnes avaient été blessées lors de ces explosions. Le groupe a tenu Israël entièrement responsable de l'incident, lui promettant des "représailles justes et inattendues".

Le Hezbollah a promis de poursuivre ses opérations de soutien au Hamas palestinien, malgré cette vague meurtrière.

Le Hezbollah et Israël ont régulièrement échangé des attaques frontalières depuis le déclenchement de la guerre menée par Israël contre Gaza le 7 octobre, qui a tué plus de 41 200 personnes, principalement des femmes et des enfants.

