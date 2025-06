Par Sylvia Chebet

Rien n'illustre mieux l'interconnexion de toutes les formes de vie que la chaîne alimentaire. Le moindre déséquilibre dans cette interdépendance au sein des écosystèmes peut déclencher une crise.

Alors que la Namibie lutte contre une grave insécurité alimentaire due à une sécheresse galopante qui a anéanti les récoltes dans la majeure partie de ce pays d'Afrique australe, l'éthique de la chaîne alimentaire a été remise en question.

Près de la moitié des 3,03 millions d'habitants n'ayant plus rien à manger, le gouvernement a dû prendre une décision difficile : abattre des animaux sauvages pour nourrir des familles affamées.

"Si nous ne procédons pas à l'abattage, nous connaîtrons des mortalités massives en raison de la sécheresse à laquelle nous sommes confrontés", explique à TRT Afrika Romeo Muyunda, porte-parole du ministère namibien de l'environnement.

"Il y aura une pénurie de pâturages et d'eau potable pour les animaux et les hommes. Cela entraînera de nouveaux conflits entre les hommes et les animaux. Et lors de ces conflits, les animaux seront toujours les perdants".

L'abattage a commencé, et pour de nombreuses familles affamées, une portion de viande signifie qu'elles vivront pour se battre un jour de plus.

Le Zimbabwe voisin a fait de même, décidant d'abattre 200 éléphants pour nourrir les populations touchées par la pire sécheresse depuis des décennies.

L'inquiétude des défenseurs de l'environnement

Comme on pouvait s'y attendre, le programme namibien de lutte contre la sécheresse a suscité de vives réactions de la part des défenseurs de l'environnement, qui y voient une solution à courte vue et non durable.

L'académicien Julian (nom modifié) affirme que l'abattage ne permettra guère d'atténuer la pénurie de nourriture. "Il est évident que la viande sera distribuée rapidement et que sa consommation sera également rapide", explique-t-il à TRT Afrika.

"Le problème est le suivant : Qu'est-ce qu'on fait ensuite ?"

Une association de défense des animaux a envoyé une lettre au Premier ministre Saara Kuugongelwa-Amadhila, expliquant ce qui rend cette "mesure non seulement cruelle, mais aussi dangereusement imprévoyante ; et peu susceptible d'avoir un impact à long terme sur ces problèmes complexes

L'abattage peut entraîner des déséquilibres dans les écosystèmes, une situation qui a conduit certains défenseurs de l'environnement à menacer les autorités de poursuites judiciaires.

"L'abattage de quelques éléphants seulement pourrait dévaster des troupeaux entiers, entraînant une mortalité accrue parmi les survivants et des conflits homme-animal plus fréquents et plus dangereux."

Un groupe d'écologistes africains a également publié une déclaration commune exprimant son inquiétude face à l'abattage massif en Namibie, estimant qu'il s'agit d'un précédent permettant aux gouvernements "d'exploiter des espèces sauvages protégées et des parcs nationaux sous le couvert de besoins humanitaires".

La déclaration pose la question de savoir si une étude d'impact sur l'environnement a été réalisée au préalable.

Du grabuge dans la jungle

Le gouvernement a fait appel à des chasseurs professionnels pour l'abattage. L'autorisation initiale du ministère de l'environnement prévoit l'abattage de 30 hippopotames, 60 buffles, 50 impalas, 83 éléphants, 100 gnous bleus, 100 élands (antilopes) et 300 zèbres.

La plupart de ces animaux proviennent des parcs nationaux protégés du pays.

"En ce qui concerne la critique de l'intervention du gouvernement namibien, nous voulons simplement dire que ces ONG occidentales ne comprennent peut-être pas la gravité de la situation dans le pays", déclare Muyunda.

"En fin de compte, la Namibie est un État souverain. Nous prenons nos décisions en fonction de ce que nous estimons être le mieux pour notre peuple, et ceux qui nous critiquent - en fait, la plupart d'entre eux - ont déjà éliminé leur faune sauvage."

Mais Julian craint que cette solution ne crée encore plus de problèmes pour la société namibienne.

"L'action peut temporairement soulager la faim des gens, mais elle crée un syndrome de dépendance. Les gens s'attendront à ce que le gouvernement continue à leur fournir de la nourriture même lorsque la sécheresse aura disparu", explique-t-il.

Quelle est donc la meilleure voie à suivre compte tenu des réalités de cette sécheresse débilitante ?

Julian souhaite que le gouvernement commence à réfléchir à des mesures d'atténuation à long terme et qu'il fournisse à la population les compétences nécessaires pour devenir autosuffisante, afin que le pays puisse se nourrir avant, pendant et après des sécheresses de ce type.

La Namibie a déclaré l'état d'urgence en mai en raison de la sécheresse qui a frappé depuis un grand nombre de pays d'Afrique australe.

La sécheresse, qui fait partie des conséquences du changement climatique auxquelles le monde devra de plus en plus faire face, a fait chuter la production céréalière de 53 % et les niveaux d'eau des barrages de 70 % par rapport à l'année dernière.

Il s'agit de la pire sécheresse que l'Afrique australe ait connue depuis des décennies, en raison de la combinaison du phénomène naturel El Nino - réchauffement anormal des eaux du Pacifique oriental - et de températures supérieures à la moyenne provoquées par les émissions de gaz à effet de serre.

La Communauté de développement de l'Afrique australe estime qu'environ 68 millions de personnes, soit 17 % de la population de la région, ont besoin d'aide.

Le bloc régional a lancé un appel à l'aide humanitaire d'un montant de 5,5 milliards de dollars afin de soutenir la lutte contre la sécheresse.

