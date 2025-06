Par Pauline Odhiambo

Oluwadare est passé maître dans l'art de manier les motifs stylistiques, en s'imprégnant souvent d'éléments de la nature pour renforcer sa créativité et son évolution artistique.

"La répétition d'un même style dans l'art peut être ennuyeuse, surtout pour les amateurs d'art qui aiment la diversité", explique l'artiste réaliste figuratif contemporain à TRT Afrika.

"Fatiguer le public avec le même style est préjudiciable à la croissance artistique".

L'art figuratif englobe toute forme d'art moderne qui conserve de fortes références au monde réel et en particulier à la figure humaine.

Motifs floraux

Le goût d'Oluwadare pour les motifs floraux réalistes est évident.

Des pétales colorés fleurissent l'arrière-plan de bon nombre de ses peintures. "J'aime vraiment les fleurs", s'enthousiasme ce jeune homme de 34 ans.

"J'ai expérimenté les images florales pendant un certain temps avant de changer de style et d'essayer quelque chose de différent".

"Mais même en travaillant avec des images de fleurs, j'ai veillé à modifier leur apparence et j'ai joué avec différentes couleurs pour garder les choses intéressantes et fraîches", ajoute-t-il.

Certains éléments de sa culture yoruba se retrouvent également dans son art.

Les sujets de ses peintures à l'huile et à l'acrylique sont représentés dans des tons de peau riches et sombres qui reflètent l'héritage africain.

Marques tribales

L'une de ses peintures intitulée "All about Beauty" montre une femme portant une coiffure élaborée en forme de couronne. Bien qu'elle paraisse jeune, son regard captivant révèle une âme vieille comme le monde.

Sur les joues de la femme se trouvent deux marques distinctives qui n'enlèvent rien à sa beauté captivante.

"De nombreuses femmes d'Ibadan, où j'ai grandi, portent ces marques faciales, qui font partie de l'expression culturelle et servent également à distinguer les différentes cultures", explique la native de l'État d'Ondo.

Selon la plateforme de recherche JSTOR, des entailles profondes, généralement sur les deux joues ou sur le front, étaient gravées sur les enfants par les familles et les communautés, le plus souvent en guise de marque d'identité.

"Chaque marque tribale est distincte et indique l'appartenance ethnique, la ville d'origine, la famille et la lignée du porteur", affirme Oluwadare.

Mais cette coutume a disparu lorsqu'une loi fédérale de 2003 l'a qualifiée de "mutilation" et a interdit cette pratique.

Les porteurs actuels de marques faciales sont la dernière génération, ce qui a incité des artistes comme Oluwadare à redécouvrir cette pratique dans leurs peintures.

Beauté noire

À l'instar d'autres peintres, Oluwadare préfère une muse féminine.

"Les femmes sont un élément essentiel de notre existence. Elles donnent littéralement la vie grâce à leur capacité à la porter dans leur ventre pendant neuf mois, et cela suffit à les rendre tout à fait spéciales", s'enthousiasme l'artiste.

Par ailleurs, le tableau d'Oluwadare intitulé "The Untamed Mother" (la mère indomptée) montre une femme à l'allure vieillie dont la coiffure et la posture ressemblent au célèbre symbole de l'arbre de vie que diverses cultures du monde entier ont incorporé dans leurs arts et leur culture.

Plusieurs autres de ses peintures, dont "The Jamilah" et "Goal Getter", ont des thèmes qui célèbrent les caractéristiques uniques des femmes africaines.

"L'objectif principal de mon travail est de promouvoir la beauté noire des femmes africaines à travers leurs coiffures et leurs styles de vie", dit le réaliste figuratif.

"Mon art envoie un message d'encouragement en mettant en valeur la mode des femmes africaines et d'autres aspects de leur vie sociale".

Exploitation coloniale

Certaines des peintures d'Oluwadare abordent des questions raciales. Il lui faut environ deux semaines pour réaliser chacune de ses peintures.

Son œuvre intitulée "Love Cares Less" dépeint les liens d'amour entre les gens.

"Il n'y a rien de tel que le racisme en amour", déclare-t-il, ajoutant que "nous sommes censés nous aimer, quoi qu'il arrive. Alors, arrêtez le racisme, l'amour véritable s'en moque".

Dans une autre œuvre intitulée "The Golden Blubber", on voit un homme avec un réseau de cicatrices épaisses sur son dos nu.

"Cette œuvre s'inspire de l'histoire de l'esclavage, où les Noirs ont été exploités sous la domination coloniale", explique Oluwadare à TRT Afrika. "Ce type de souffrance est inoubliable, même pour la majorité d'entre nous nés à l'époque post-coloniale.

Un art cohérent

Le tableau s'est vendu dès qu'Oluwadare l'a publié sur ses plateformes sociales. D'autres de ses peintures se sont vendues pour des milliers de dollars sur le marché international.

"Un ami artiste m'a conseillé de ne pas le vendre, mais à l'époque, j'avais besoin de l'argent pour réinvestir dans mon art", se souvient-il.

"En fait, je regrette de l'avoir vendue et, pendant un certain temps, j'ai pensé à en peindre une autre exactement comme elle, mais ce n'est pas quelque chose qu'il est facile de reproduire".

Mais cela ne l'a pas empêché de toujours trouver de la joie dans son art.

"C'est lorsque je peins que je suis le plus heureux. J'aime sincèrement ce que je fais et c'est ce qui me permet d'avancer, surtout lorsque je suis confronté à différents défis", déclare l'artiste qui peint professionnellement depuis 10 ans.

"Je suis très honoré d'être en mesure de partager mon point de vue avec le reste du monde".

Son conseil aux artistes en herbe : "Il n'y a pas vraiment de magie, il suffit de continuer à travailler", dit-il. "Cela peut paraître cliché, mais la constance est vraiment la clé."

